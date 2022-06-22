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河南女子健康碼突被賦黃碼無法出行 起訴衛健委

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
謝姓女子健康碼變成黃碼無法進入法院，打電話詢問有關方面。（網易）
謝姓女子健康碼變成黃碼無法進入法院，打電話詢問有關方面。（網易）

河南再出現一樁以「健康碼」故意賦與「黃碼」限制公民出行事件，「被黃碼」的女子已起訴河南省衛健委，要求法院確認衛健委對其健康碼賦黃碼的行為違法。

河南省鄭州等多處村鎮銀行限制存款戶取款，勾結相關人員給存款戶「紅碼」導致不能上門取錢案，還在調查中，最近又出現一名準備出庭參加某司法案件聽證會的女子，到法院門口掃碼時，其健康碼由綠碼突然轉為黃碼，導致正常的司法活動無法如期舉行。

南方都市報報導，這起案件的主角是當地某政府部門，因為想強拆某住處，但遭法院駁回，隨後進入再審階段，法院舉行公聽證多方聽取居民意見，當中的謝姓女子在赴法院時突因健康碼變黃碼而無法進入法院陳述意見。

報導稱，這黃碼來得不明所以，難免會加深市民對健康碼隨意亂賦的猜疑和憂慮。如果以賦黃碼的方式阻止當事人參加訴訟活動，恐怕不止是難稱光明磊落。

這則報導還肯定這位公民的法治意識，以及更具體、更果斷尋求司法保障的行動力，起訴案。報導還呼籲，在非防疫目的下，絕對不允許濫用健康碼。

司法 鄭州

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