快訊

網家獲利衰退 董事長詹宏志：今年不改善 我薪資變成0

史丹佛研究：新冠腦霧與化療腦相似 即便輕症也會在大腦引起發炎反應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港珍寶海鮮舫沉沒 葉丙成憶尷尬往事「黃袍加身」和澳門賭王有關

聯合新聞網／ 綜合報導
香港仔珍寶海鮮舫是香港著名旅遊地標之一，在香港有46年歷史。自2013年開始入不敷出，並於2020年3月宣佈停業。 中新社
香港仔珍寶海鮮舫是香港著名旅遊地標之一，在香港有46年歷史。自2013年開始入不敷出，並於2020年3月宣佈停業。 中新社

有46年歷史的香港著名水上餐廳「珍寶海鮮舫」上周二啟航離港前往東南亞進行維修，行駛至南海附近水域時遇上風浪最終沉沒。台大教授葉丙成回憶，曾受已故澳門賭王何鴻燊一名左右手之邀登船吃飯，還拍了「皇帝照」，笑說當時超級尷尬。

葉丙成在臉書表示，看到當年拍攝港片「食神」電影裡的大賽場地、香港避風塘的「珍寶海鮮舫」沉沒的消息，讓他想起7年前的趣事。當時澳門賭王何鴻燊身邊左右手一位老先生聽說他在台灣推動教育創新，想邀他改變澳門中小學教育，但他因為太忙無法前往。

2015年香港中文大學副校長邀請他去演講，他就跟那位老先生約見面，對方便邀他去珍寶海鮮舫吃飯。「我還真是開了眼界，真是特別的餐廳。」吃完飯、談完教育的事情要離開時，老先生硬是拉他去說：「一定要拍這個照！」

於是葉丙成就穿上了龍袍，在船上的龍座拍照。「我就很尷尬啊！」他說，老先生實在太熱情，表示很難得一定要拍，有潔癖的他只好穿上不曉得已經有多少人穿過的龍袍，雖然很不願意，但盛情難卻也只好硬拍了。

葉丙成說，如今看到「珍寶海鮮舫」沉沒的消息，遺憾中也隱約慶幸當年有應老先生的要求，拍下這張照、留下這段特別的記憶，「但大家可以從我穿龍袍的表情，看到我有多尷尬...超。尷。尬。的！！！」

作家蔡詩萍也在po文底下留言笑說「丙成爺吉祥」；網友們也說，「硬是被黃袍加身」、「果真龍椅不好坐」、「其實酷得很有喜感」，還也有人稱讚「獨照很不錯，有向星爺致敬的感覺。」

珍寶海鮮舫

延伸閱讀

沉船位置曝光！珍寶海鮮舫遠洋拖船 西沙群島附近不尋常徘徊

珍寶海鮮舫「被謀殺」！5姊妹船命運大不同 有艘竟去了歐洲

「珍寶海鮮舫」沉沒　《食神》導演嘆「只剩回憶」

道別變永別 網：珍寶海鮮舫「海葬」 港人回憶被拿走了

相關新聞

香港地標水上餐廳「珍寶海鮮舫」將說再見 撤離前數層高廚房突入水沉船

香港的「珍寶海鮮舫」停業逾兩年，因未能尋獲合適的第三方機構營運，集團宣佈6月份將其移離香港。惟移走在即，海鮮舫即發生沉船事故

無人接手！ 飄香近半世紀、《食神》曾在此取景的「珍寶海鮮舫」6月揮別香港

停泊於香港仔避風塘超過45年的珍寶海鮮舫，快將無奈告別香江。海鮮舫自2020年3月停業後，曾與港府達成合作協議，無償捐贈...

郊野祕境大公開！ 2022香港上山下海、吃喝玩樂一次包辦

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港自四月下旬逐步放寬社交距離措施，各大景點包括香港迪士尼樂園、香港海洋公園、黃大仙祠、博物館等都已經再次開放吸引遊客再度光臨。 過去二年全球邊境封鎖，香港民眾因此開啟新常

麥當勞「抹茶豆乳派」新品雙色爆餡苦甜濃郁　網喊史上最好吃洗版社群

台灣抹茶控已瘋！麥當勞蘋果派為經典必吃，歷年推出的香蕉巧克力雙餡派、香芋派亦各有擁護者，而繼早前與大家分享日本推出「培根馬鈴薯派」引發熱潮，香港與澳門門市打造的「抹茶豆乳派」更是新興爆款點心，雙色內餡

東航墜機 回顧大陸近年2起嚴重空難「都發生在這時機點」

根據大陸央視新聞報導，今（21）日一架航班編號MU 5735、搭載132人的波音737客機於廣西梧州失聯，有目擊民眾稱，客機撞山引發爆炸，並引發了森林大火。目前大批救援隊員集結出發執行救難行動，但傷亡

防疫升級 上海迪士尼今起暫時關閉

上海升級防疫措施，上海迪士尼度假區20日晚間發布公告，表示鑑於目前疫情防控情勢，上海迪士尼度假區（包括上海迪士尼樂園、迪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。