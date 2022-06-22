香港珍寶海鮮舫沉沒 葉丙成憶尷尬往事「黃袍加身」和澳門賭王有關

有46年歷史的香港著名水上餐廳「珍寶海鮮舫」上周二啟航離港前往東南亞進行維修，行駛至南海附近水域時遇上風浪最終沉沒。台大教授葉丙成回憶，曾受已故澳門賭王何鴻燊一名左右手之邀登船吃飯，還拍了「皇帝照」，笑說當時超級尷尬。

葉丙成在臉書表示，看到當年拍攝港片「食神」電影裡的大賽場地、香港避風塘的「珍寶海鮮舫」沉沒的消息，讓他想起7年前的趣事。當時澳門賭王何鴻燊身邊左右手一位老先生聽說他在台灣推動教育創新，想邀他改變澳門中小學教育，但他因為太忙無法前往。

2015年香港中文大學副校長邀請他去演講，他就跟那位老先生約見面，對方便邀他去珍寶海鮮舫吃飯。「我還真是開了眼界，真是特別的餐廳。」吃完飯、談完教育的事情要離開時，老先生硬是拉他去說：「一定要拍這個照！」

於是葉丙成就穿上了龍袍，在船上的龍座拍照。「我就很尷尬啊！」他說，老先生實在太熱情，表示很難得一定要拍，有潔癖的他只好穿上不曉得已經有多少人穿過的龍袍，雖然很不願意，但盛情難卻也只好硬拍了。

葉丙成說，如今看到「珍寶海鮮舫」沉沒的消息，遺憾中也隱約慶幸當年有應老先生的要求，拍下這張照、留下這段特別的記憶，「但大家可以從我穿龍袍的表情，看到我有多尷尬...超。尷。尬。的！！！」

作家蔡詩萍也在po文底下留言笑說「丙成爺吉祥」；網友們也說，「硬是被黃袍加身」、「果真龍椅不好坐」、「其實酷得很有喜感」，還也有人稱讚「獨照很不錯，有向星爺致敬的感覺。」