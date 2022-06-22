高鐵開通 遼寧至重慶可「當日達」

20日8時08分，遼寧瀋陽至重慶萬州的G3498/5次高速動車組列車首次開行，標誌著遼寧與川渝腹地間實現了「當日達」。

中新社報導，據中國鐵路瀋陽局集團公司客運營銷中心副經理郭爽介紹，這是一趟連接大陸東北西南的高速列車。G3498/5次高速動車組列車從瀋陽站始發，途經天津西、鄭州東、南陽東、襄陽東等20個客運站，於19時53分終到萬州北站，全程運行時間11個小時45分鐘。東北旅客乘高鐵出行半徑延伸到重慶地區，長江經濟帶與東北老工業基地進一步相融互通，東北與西南地區文化經濟交流更加密切。

郭爽表示，該趟列車穿越四省兩市，從瀋陽發車後將經由京哈鐵路、津秦高鐵、津霸客專、霸徐鐵路、京廣高鐵、鄭渝高鐵6條線路，縱貫遼寧、河北、天津、河南、湖北、重慶四省兩（直轄）市，是目前中國鐵路瀋陽局集團公司開行的由北向南跨越地區最多的動車組列車之一，將為沿線人們提供更加便捷的出行體驗。

當天，在列車發車前，可見到乘務人員手舉印有「遼瀋高鐵通川渝，瀋客誠摯歡迎您」牌子，許多旅客佇足合影。即將搭乘此次列車去重慶旅遊的學生劉新很激動，他說能乘坐瀋陽到重慶首次開行的高鐵列車很有意義，終於實現當天吃到川渝地區麻辣燙、火鍋的願望。

瀋陽鐵道文旅集團有限公司旅遊管理部部長江岸峰表示，這是一趟串聯巴渝荊楚最美風景的旅遊列車。萬州地處重慶市東北部、三峽庫區腹心，因「萬川畢匯」而得名，擁有萬州大瀑布、西山鐘樓、重慶三峽移民紀念館等自然人文景觀，是大三峽旅遊集散中心和重要目的地。G3498/5次列車的開行將為東北地區遊客暢遊三峽風景提供更加便捷的客運通道。同時，列車沿線還串聯起邯鄲、南陽、襄陽等荊楚、三國歷史文化名城，列車沿著1700多年的歷史軌跡一路南下，能極大滿足喜愛歷史文化的民眾出遊願望。