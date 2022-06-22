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「彩雲南·澎湖灣」攝影服飾展 大理登場

聯合報／ 大陸新聞中心／台北－大理報導
「彩雲南·澎湖灣」民俗風情攝影傳統服飾展，以影為媒，以展會友，搭建兩岸文化交流平台和友誼橋梁。圖／本報雲南大理傳真
「彩雲南·澎湖灣」民俗風情攝影傳統服飾展，以影為媒，以展會友，搭建兩岸文化交流平台和友誼橋梁。圖／本報雲南大理傳真

「晚風輕拂澎湖灣，白浪逐沙灘。沒有椰林醉斜陽，只是一片海藍藍……」一首《外婆的澎湖灣》，唱出了多少人對澎湖灣的美好嚮往。

6月20日，2022「山海情深·同心同夢」－「彩雲南·澎湖灣」民俗風情攝影傳統服飾展，在雲南大理和台灣澎湖兩地，以視訊連線方式，同步開展。

活動以影為媒，以展會友，搭建兩岸文化交流平台和友誼橋梁，促進兩岸同胞溝通交流。兩地影友和在大理的台胞台屬代表等，參加現場活動。

雲南省台辦副主任張燦出席開展儀式並講話，他指出，近年來，雲南與澎湖共同努力，克服疫情影響，不斷加強交流合作，先後開展雲澎音樂原創交流、2022母親節音樂會、雲澎旅遊文化交流、雲澎端午節網上直播等一系列交流活動，使雲南與澎湖的交流聯繫更熱絡，合作更密切。相信此次攝影展，不僅能夠成為雲南與澎湖兩地高水準攝影藝術展示的平台，也必將成為加強雲南與澎湖交流合作的重要橋梁。

大理州副州長魯旭俊在致辭中指出，青山擁碧水，明湖抱玉珠，是大理和澎湖的共同特色。此次民俗風情攝影傳統服飾展，通過光與影變換的攝影藝術，進一步深化了解、擴大共識，增進友誼。

澎湖縣議長劉陳昭玲表示，雲南有大山，澎湖有大海，歡迎大理的朋友到澎湖來。澎湖縣副議長陳雙全表示，通過本次展覽，讓我們了解大理的民俗文化和服飾文化，同時也向大家展示了最美麗的澎湖灣到底有多漂亮。

本次展出的80幅作品，是從100多位兩岸作者1000多幅來稿中精選出來的，從山海景觀、島嶼風光、飲食人文、民俗風情、傳統服飾等方面，展示了兩地風彩。

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