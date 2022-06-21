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劉亦菲14歲美國籍特權錄取？ 北影被質疑直接「關閉微博留言」

香港01／ 撰文：許祺安
劉亦菲和陳曉主演的《夢華錄》在大陸掀起追劇熱潮，但劉亦菲的學歷和國籍卻引起網民質疑。圖／取自劉亦菲微博
劉亦菲和陳曉主演的《夢華錄》在大陸掀起追劇熱潮，但劉亦菲的學歷和國籍卻引起網民質疑。圖／取自劉亦菲微博

日前由劉亦菲和陳曉主演的《夢華錄》在大陸掀起追劇熱潮，但劉亦菲的學歷和國籍卻引起網民質疑。大陸網民根據過去的網絡資料和劉亦菲採訪內容，質疑她為何可以在14歲、尚未取得美國籍的時候就以外籍考生身分錄取北京電影學院（北影），目前北電官方微博也已經關閉微博留言功能，劉亦菲則未就網絡傳聞做出回應。

以《神鵰俠侶》、《仙劍奇俠傳》等劇走紅的劉亦菲真實年齡和何時取得美國國籍一直未有確切資訊，存在爭議。此次因《夢華錄》在大陸熱播，劉亦菲再次翻紅，爭議也再次被翻出。

據了解，2002年劉亦菲被北影表演分院錄取時是第一位招收的美國本科生，根據北影相關規定，要以外籍學生身分應考，必須擁有外國護照以及完成高中學業。但網民從劉亦菲2005年受訪時，自稱18歲推算，她1997年赴美國時年齡只有10歲，劉亦菲在4年後就從美國返回中國時也年僅14歲而已。

網民質疑劉亦菲如何在5年內完成美國中學共7年學業，並且在14歲時錄取北影?懷疑她學歷造假或是北影未依官方管道錄取，批評劉亦菲濫用特權。

網民自製劉亦菲求學經歷年表。圖/取自微博
網民自製劉亦菲求學經歷年表。圖/取自微博

亦有網民指出，劉亦菲在2003年16歲時演出《神雕俠侶》時，當時演員名單並沒有標註她是美國籍，另一位男演員王洛勇則標註美國籍，也有網友查找文化部資訊，發現文化部2007年才給劉亦菲加上美籍藝人的前綴，懷疑她正式拿到美國籍是在2006年以後，但是劉亦菲如何在2002年卻憑借美籍的身份，避開北影文化課考試直接考進北影?亦成為網民關注焦點。

許多大陸網民直接到北京電影學院微博下留言，要求北影「出面解釋」。據了解，北京電影學院競爭激烈，錄取率僅1％，網民要求北影詳述招考劉亦菲的過程、資格等細節，但北影並未回應，更關閉微博留言功能。

目前有許多網民在微博上號召舉報，寫信給教育局要求徹查劉亦菲是如何取得北京電影學院資格。劉亦菲的粉絲則「反舉報」這些網民惡意造謠，稱是因為《夢華錄》走紅，許多網民忌妒才會惡意攻擊。

網民怎麼看：

其實不是針對劉亦菲。而是針對外國人為何可以輕輕鬆鬆入學中國一流大學。這麼多天也不見官方回應，連北京電影學院評論都關了......教育公平是最大的公平。相信劉亦菲，支持她告這些網民。

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文章授權轉載自《香港01》

劉亦菲

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