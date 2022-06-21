廣東韶關現「50年一遇」洪水 消防車前往救援也被沖走

大陸華南地區連日來降下大雨，廣東韶關出現「50年一遇」的洪峰水位，當地消防車前往救援都被洪水沖走，當地已經防汛應急響應提升為最高級別的1級。

「韶關發布」微信公眾號消息，受持續強降雨影響，廣東韶關市區21日下午2時出現56.6公尺的洪峰水位，達到50年一遇，接近2006年洪峰水準。

澎湃新聞報導，韶關市三防指揮部發布停工公告稱，5月21日「龍舟水」以來，韶關全市累計平均雨量741.8毫米，局部地區達到1527.5毫米，已突破有氣象紀錄以來的同期歷史極值。

自6月19日至今，韶關市區發生嚴重洪澇災害。全市目前共20所學校受災，6萬2086人受影響，已安全轉移1萬6090人，全市倒塌房屋588間、道路塌方1109處。

韶關市市區多地被洪水淹沒，有的車輛直接都被洪水沖走，一輛消防車在前往救援的路上也被洪水沖走，讓一旁居民連連驚呼，所幸最終無恙。還有老人被洪水圍困快沒頂，社區幹部用手托住他身體等待救援人員趕到才解圍。

另據中新社報導，為確保旅客生命和財產安全，廣鐵集團暫停途經韶關境內京廣普速鐵路列車運行，全力轉運京廣普鐵沿線滯留旅客，目前已轉運滯留旅客36000多人。