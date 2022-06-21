河北公安通報唐山暴力毆人案 兩女傷勢好轉

6月10日河北唐山發生暴力毆打女子事件，經10天調查，河北省公安廳今天（21日）上午通報調查情況，當中受傷較重的2名女子已轉入普通病房接受治療。

通報表示，2022年6月7日，陳某亮（男，43歲)等4人從江蘇駕車至河北唐山，與陳某志（男，41歲）等人合謀實施網路賭博洗錢違法犯罪活動。6月10日凌晨，陳某志等5人與陳某亮等4人在唐山市路北區某燒烤店聚餐飲酒。期間，2時40分，陳某志對下班後在同店就餐的王某某（女，31歲）進行騷擾，遭拒後夥同馬某齊（男，25歲）、陳某亮等人，對王某某、劉某某（女，29歲）等4人進行毆打，2時47分逃離，2時55分4名被害人由120送醫。

被害人就醫後，遠某（女，24歲）、李某（女，29歲）經醫院檢查無需留院治療後自行離開；王某某、劉某某在普通病房住院接受治療，目前傷情已好轉。6月20日，司法鑒定科學研究院出具了司法鑒定意見書，王某某、劉某某損傷程度為輕傷（二級），遠某、李某損傷程度為輕微傷。

9名涉案人員（7男2女)全部抓獲。6月12日，經檢察機關批准，9名犯罪嫌疑人被逮捕。

公安機關在偵辦此案過程中發現犯罪嫌疑人陳某志其他違法犯罪線索：2015年12月12日，陳某志以追討索要債務為由，指使劉某、高某、侯某亮、王某對商某凱實施毆打後非法拘禁，經傷情鑒定商某凱為輕傷。

2018年9月23日，陳某志明知他人向其抵債的轎車為盜搶車輛，仍指使麼某宇、范某松隱瞞事實將該車質押貸款14.8萬元。2022年6月9日，陳某志、陳某亮、李某等7人在唐山某酒店實施網路賭博洗錢違法犯罪活動，涉案資金66.03萬元。

上述犯罪嫌疑人已被抓獲歸案。此外，公安機關還發現陳某志、陳某亮、沈某俊、馬某齊、李某等人其他尋釁滋事、聚眾鬥毆、開設賭場等違法犯罪線索，相關人員是否涉嫌黑惡組織犯罪，目前正在加緊偵查調查。

通報稱，在全力案件偵辦工作的同時，公安警務督察部門會同紀檢監察機關及時介入，對出警不及時、執法不規範及嚴重違紀違法問題開展深入調查，目前已有警務人員接受紀律審查和監察調查，唐山市公安局對路北分局副局長李某予以免職。