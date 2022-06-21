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兩岸非遺「雲」交流 隔空秀絕活

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「親親閩台緣」兩岸非遺文化嘉年華活動19日晚間在福建晉江啟動。兩岸非遺傳承人「隔空」亮出拿手絕活，再續非遺情緣。

中新社報導，在活動現場，台灣磐宇木偶劇團和台灣凱揚歌仔戲劇團通過視訊連線的方式，送上布袋木偶戲《媽祖收妖》、歌仔戲《濟公傳》等精彩節目。

晉江市掌中木偶戲保護傳承中心演出《「偶」「樂」同慶》，晉江市高甲柯派表演藝術中心獻上《管甫送》；上杭縣、長汀縣文旅局帶來非遺項目樹葉三重奏《汀水歡歌》、民間歌舞《九連環》、民俗舞蹈《踩馬燈》等三個非遺表演節目，及竹雕製作技藝、錫雕製作技藝等兩項非遺體驗項目，與台灣非遺傳承人「雲」交流。

「台灣布袋戲發源於福建泉州，經過發展演變，目前演出的劇目以國語為主，輔以閩南語和英文，希望以此吸引更多年輕受眾。」台灣磐宇木偶劇團副團長王鍾毅在視訊中表示，將繼續傳承中華傳統文化，也期待疫情早日結束，讓兩岸交流向前推進，讓兩岸情誼更深厚。

「親親閩台緣」福建非遺文化交流活動已成功舉辦八屆，此前曾連續多年赴台灣桃園、嘉義、台中、高雄、新竹、苗栗、雲林等地交流展演，贏得眾多兩岸民眾的青睞。

閩台兩地同根同源、同文同種，傳統文化是兩岸交流的根脈和橋梁。福建省廣播影視集團廣播全媒體中心主任林興華表示，希望藉助一年一度的兩岸非遺文化交流展演活動，讓古老而優秀的中華傳統藝術繼續煥發強大的生命力。

活動期間，兩岸非遺文化演出、兩岸非遺手工體驗、非遺美食製作品鑒、南音創新曲目專場表演等輪番上演，還有非遺體驗官帶領網友體驗傳統手工藝和閩南古早味，兩岸非遺傳承人線上交流切磋，為兩岸同胞提供一場別開生面的非遺盛宴。

福建 傳統文化 歌仔戲

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