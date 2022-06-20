快訊

高中生10萬字血淚自白 學習歷程讓孩子壓力爆棚

登山商業團如何管理？專家：這個「草案」問題還很多

男童染疫後手腳指甲全變白家長嚇壞 醫師：長新冠症狀

大陸央行：6月上半月上海現金投放量是去年同期4倍

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
上海各大銀行都出現排隊人龍。（騰訊新聞）
上海各大銀行都出現排隊人龍。（騰訊新聞）

上海市全面復工復產後集中爆發現金需求，各銀行都出現人滿為患現象，許多老人凌晨兩點就排隊取號。中國人行上海總部今天（20日）稱，6月上半月央行加大現金投放，投放總量去年同期4倍。

上海疫後市民取現需求集中爆發，受疫情影響和養老金集中發放，各銀行客戶增多且辦理業務時間變長，部分養老金發放任務重的銀行外出現排長隊等情況。

澎湃新聞報導，央行上海總部表示，已先後三次召開各銀行部門負責人會議，指導各銀行採取包括延長並增加營業時間；加大ATM機等現金加鈔頻次等必要舉措保障公眾現金需求，解決銀行排隊長問題。

央行上海總部還透露，近期已加大現金調撥投放力度，6月1日至15日的現金供應投放總量達到去年同期的近4倍，保證了全市各銀行現金庫存充足。目前，本月養老金集中發放高峰已過，相關銀行「排隊長」問題有所緩解。

上海 養老金

延伸閱讀

北京又現社會面感染 官方：敲響警鐘

上海回正軌 外商服飾磨拳擦掌

期貨商論壇／永續期 震盪格局

上海石化事故報告指未影響環境 但外界擔心監管趨嚴

相關新聞

河南村鎮銀行存款戶「被紅碼」事件 存戶取錢露曙光

河南村鎮銀行涉及違規導致存款戶無法取錢，今天（20日）涉案的四家銀行共同在其官網公告稱，應金融管理部門要求，即起進行線上...

大陸央行：6月上半月上海現金投放量是去年同期4倍

上海市全面復工復產後集中爆發現金需求，各銀行都出現人滿為患現象，許多老人凌晨兩點就排隊取號。中國人行上海總部今天（20日...

中國公布6月LPR利率 與上月持平

有別於上月的大幅下調，中國人民銀行（大陸央行）20日公布，6月一年期和五年期的貸款市場報價利率（LPR），分別維持在3....

離岸風電帶動 前5月僑外投資金額翻倍

在離岸風電帶動下，據經濟部投審會20日公布數據顯示，2022年1到5月核准僑外投資金額計42億9,560萬8,000美元...

時隔7年 中日RCEP海上快線重啟

中國大陸·青島·大港—日本·大阪·南港中日海上「黃金大通道」開通儀式18日在青島舉行。據悉，此次中日RCEP（區域全面經...

大陸數位文化產業 加速

科技的力量日新月異，文化的魅力歷久彌新，科技與文化的融合讓數位文化產業應運而生。17、18日在北京舉辦的第六屆中關村數字...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。