大陸央行：6月上半月上海現金投放量是去年同期4倍

上海市全面復工復產後集中爆發現金需求，各銀行都出現人滿為患現象，許多老人凌晨兩點就排隊取號。中國人行上海總部今天（20日）稱，6月上半月央行加大現金投放，投放總量去年同期4倍。

上海疫後市民取現需求集中爆發，受疫情影響和養老金集中發放，各銀行客戶增多且辦理業務時間變長，部分養老金發放任務重的銀行外出現排長隊等情況。

澎湃新聞報導，央行上海總部表示，已先後三次召開各銀行部門負責人會議，指導各銀行採取包括延長並增加營業時間；加大ATM機等現金加鈔頻次等必要舉措保障公眾現金需求，解決銀行排隊長問題。

央行上海總部還透露，近期已加大現金調撥投放力度，6月1日至15日的現金供應投放總量達到去年同期的近4倍，保證了全市各銀行現金庫存充足。目前，本月養老金集中發放高峰已過，相關銀行「排隊長」問題有所緩解。