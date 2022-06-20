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參觀黃河入海口 20台青感震撼

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

20餘位來自台灣的大學生、創業青年，日前在山東省聊城市景陽岡結束了為期9天的「台青黃河遊記」主題活動。

新華社報導，本次活動以民族復興為主題，從黃河入海口溯源而上至黃河源頭，涵蓋了山東、河南、山西等9個省區36座城市，通過講述黃河流域歷史變化、黃河文化與自然生態保護及黃河流域高質量發展等故事，讓台灣青年了解黃河人家30年來的歷史變遷。

「這是我第一次來到黃河入海口，感覺非常震撼，推薦台灣青年有機會來親眼看一看，感受黃河的魅力。」台灣青年朱晏辰說。

該活動負責人介紹，在山東段9天的行程中，台灣青年團隊在黃河三角洲保護區、齊文化博物館、聊齋故里、大明湖、趵突泉等文旅勝地開展采風活動，共同領略黃河流域孕育的齊魯文化景觀。

在東營市墾利區楊廟社區，台灣青年走進果蔬合作社，品嘗「網紅水果」羊角蜜，了解集體經濟下帶給村民的切實紅利；在草編合作社，青年們還跟隨當地老人學習了編織工藝，體驗傳統黃河人家生活。

台灣青年劉信愔對非物質文化遺產博山琉璃印象最為深刻。「博山琉璃雖然傳統，但一點也不老掉牙。至今仍然有人傳承、堅守著，並不斷創新。」他說。

「我非常喜歡傳統文化，也致力於用新媒體的方式、用傳統文化的內容，搭建兩岸青年交流的橋梁。」一路直播的台灣青年黃愷嘉說。

青年 傳統文化 直播

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