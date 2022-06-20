海峽兩岸體育嘉年華 江蘇泰州隆重登場

2022海峽兩岸（江蘇）體育嘉年華，18日在江蘇泰州啟動；以「省運彩虹，絢麗兩岸」為主題，活動採取線上與線下同步進行，總共設置競技體育、群體體育、體育科技、體育文化四大體育領域。

本次嘉年華活動，是在總結以往江蘇各地舉辦的蘇台體育交流活動經驗基礎上，匯聚全江蘇省力量打造的兩岸體育交流新平台。預計將有3000多名台灣與江蘇青年，參與「羽韻兩岸，青春泰州」第六屆台協杯羽毛球邀請賽、海峽兩岸垂釣友誼賽、江蘇新北青少年圍棋線上交流賽等19項競技，兩岸青年將在賽場上奮力拚搏，展秀風采。

啟動儀式上播放近年來江蘇與台灣體育文化交流活動精彩回顧影片，雙方分別進行街舞、空竹、少年武術、石鎖等等體育交流展演，並熱鬧合唱「愛拚才會贏」。

新北市體育總會理事長蔣根煌致詞時表示，本次交流活動共有街舞、健身操、羽球、武術及花式籃球等項目，由兩岸優秀的青年運動員共同參加；希望透過體育交流，讓兩岸的青年們相互切磋，培養基礎實力，見識先進水準。此外，今年將陸續展開海峽兩岸馬拉松賽、中華武術交流大會、垂釣大賽、電競大賽、慢壘比賽，以及兩岸青少年籃球、羽毛球、圍棋系列賽事，以期透過體育運動，喚起大家養成運動習慣，保持健康的身心。

本次體育嘉年華活動，特別選在江蘇中部的歷史文化名城泰州舉行。啟動儀式結束後，首先登場的賽事為蘇台青年籃球邀請賽，以及蘇台（泰州）摜蛋邀請賽。