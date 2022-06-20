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德陽智慧化無人插秧機亮相

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
智慧化無人駕駛水稻插秧機，操作簡單方便。圖／本報四川德陽傳真
智慧化無人駕駛水稻插秧機，操作簡單方便。圖／本報四川德陽傳真

正值水稻插秧時節，在四川省德陽市旌陽區糧油現代農業園區裡，一台智慧化無人駕駛水稻插秧機成為稻田裡的「明星」，吸引眾人爭相觀看。

稻田裡一台搭載最新北斗導航駕駛系統的無人駕駛插秧機，正按照系統規劃的最優路線，精準地插秧。隨無人插秧機來回穿梭，栽種下一行行整齊、挺拔的秧苗。

智慧插秧機工作人員李曉軍介紹：「常規的插秧機至少需要兩個人，而智慧插秧機能夠實現無人駕駛，比常規插秧插得更整齊，提高水稻移栽的品質和效率，還節約了人工成本。」據了解，一台智慧插秧機一天可以完成40餘畝秧田的插秧作業；和普通插秧機不同的是，無人駕駛水稻插秧機應用北斗衛星定位系統，工作人員只需要在智慧遙控裝置上，提前設置好秧田的出發點和轉彎點，無人插秧機就可做到自動規劃插秧路徑、自動升降、調頭和轉彎，保障作業全程安全。

據悉，今年旌陽區還將陸續引進耕、種、防、收各個環節的無人駕駛農機裝備，進一步提升全區農業生產智慧化水準。

新北

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