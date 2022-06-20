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鄭渝高鐵運營 北京-重慶最快6小時46分
大陸國家鐵路集團有限公司6月18日發布消息稱，6月20日，鄭州至重慶高速鐵路實現全線貫通運營，北京、鄭州至重慶最快僅需6小時46分、4小時23分。
中通社報導，鄭渝高鐵北起河南省鄭州市，南至重慶市，途經河南、湖北、重慶三省市，全長1068公里。重慶北至萬州北段於2016年11月28日開通；鄭州東至襄陽東段於2019年12月1日開通。本次開通的襄陽東至萬州北段全長434公里。
鄭渝高鐵全線開通運營後，鐵路部門將按照日常線、周末線、高峰線安排列車開行，襄萬段單日最高開行動車組列車106列，北京、天津、太原、鄭州、武漢等多地至重慶將開行直達動車，北京、鄭州、武漢至重慶最快分別6小時46分、4小時23分、4小時57分可達。
鄭渝高鐵是大陸八縱八橫高鐵網的重要組成部分，形成了西南地區外出的又一快速客運通道，串聯起嵩山少林寺、襄陽古隆中、神農架原始森林、奉節白帝城、巫山小三峽等眾多著名旅遊景點。鄭渝高鐵全線貫通，將進一步完善華中、西南地區鐵路網結構，極大便利沿線民眾出行，促進旅遊資源開發和產業發展，更好推動地區物流發展，加快中原城市群、成渝雙城經濟圈發展。
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