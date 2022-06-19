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兩老帶女孩坐地鐵玩 畫面暖哭網友：想起小時候

香港01／ 撰文／李納德
網民拍到2名老人家帶小女孩坐地鐵還一起玩小遊戲，畫面暖哭網民。（微博影片截圖）
網民拍到2名老人家帶小女孩坐地鐵還一起玩小遊戲，畫面暖哭網民。（微博影片截圖）

這一幕可能勾起許多人的回憶。大陸日前流傳地鐵車廂片，有女網民拍到1對老人家帶住小女孩坐地鐵，可能是爺嫲孫，他們一起玩遊戲，彼此甜蜜互動。拍片者受訪說畫面令她想起小時候，忍不住就拍下來。不少網民注意到車窗內倒影，原來其他乘客都在看他們的互動，大嘆自己也是爺爺奶奶帶大的，「瞬間淚目了，幸福也是可以傳染了」。

影片攝於6月11日，河南洛陽地鐵上有2名老人陪小孩玩遊戲，兩老看上去非常寵愛小女孩，可能是他們的孫女。他們在玩小遊戲讓小女孩抓手指，老爺爺看似故意輸掉遊戲後讓小女孩用手指「刮鼻子」。小女孩輕輕一刮，發現嫲嫲也伸手去刮，馬上拉住嫲嫲的手保護爺爺，看上去非常暖心。鏡頭拍到車窗倒影，發現對面座的乘客都在看老人家陪小孩玩的畫面。

拍片的王女士回應陸媒指，看到這幕時「想起自己小時候，感覺非常暖心，就隨手記錄下來了」。影片觸動網民，「這一幕暖暖的，很幸福」、「看對面車窗的人眼裏透露着羨慕的目光」。

最有感覺的是由老人家湊大的網民，「我也是爺爺奶奶帶大的」，看完影片有回家探望爺嫲的衝動。但也不是人人有這機會，「感覺很難過，以前寒假暴假回老家都有人等着，如今回去的話只有安安靜靜的老家」，有留言稱小時候不懂珍惜還會和爺嫲吵架，「長大了反應過來，他們已在墳的那一頭」。有留言安慰指，雖然回不到童年，但鼓勵大家「不妨珍惜當下，讓每一個孩子的童年都快樂，都有色彩，都充滿歡笑」。

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文章授權轉載自《香港01》

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