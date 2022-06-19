快訊

清冠一號並不是新冠用藥 而是「外感時疫」的臨時許可處方？

等到了！iPhone 14系列4款全外洩 四重點網友愛這款「背部很乾淨」

桌球／WTT挑戰賽闖進決賽！ 林昀儒與中國新星向鵬爭冠

澳門突增12例陽性病例 即起全民核酸檢測

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
澳門突增疫情，全體市民三天內完成核酸檢測。圖為澳門高樓建築街景。（新華社）
澳門突增疫情，全體市民三天內完成核酸檢測。圖為澳門高樓建築街景。（新華社）

澳門突增多起新冠陽性病例，澳門宣布今天（19日）起到下周二全民展開核酸檢測。

澳門特區政府社會文化司司長歐陽瑜6月19日表示，此次澳門疫情傳播快速，已有12人新冠病毒檢測結果呈陽性。歐陽瑜呼籲所有在澳門的人士應儘快預約核酸檢測。

大灣區之聲報導，澳門政府表示，經過分區分級精准防控和連夜核酸檢測，目前發現10名居住在豔麗大廈的人士核酸檢測結果呈陽性，另有2例相關聯病例核酸檢測結果陽性，相關流調工作仍在進行。

歐陽瑜還提到，考慮到社區傳播風險進一步提高，特區政府新型冠狀病毒感染應變協調中心宣佈19日12時至6月21日12時進行全民核酸檢測，所有澳門居民，包括在澳逗留人士均須參與。屆時，會增加核酸檢測站點，設53個站點共342個採樣點，現場會向每名市民派發三個快測套裝。

歐陽瑜呼籲，除了維生場所，如超市、街市外，所有對外開放場所停止營業；希望餐廳只提供外賣，不設堂食；非緊急情況下，呼籲市民留家，避免外出。

澳門 疫情

延伸閱讀

兩週就變金雞母？《暗黑 永生不朽》營收僅次《爐石》 暴雪：台灣推遲7/8上市

「家裡有錢是原罪」賭王千金何超蓮吐無奈 父被暗殺3次

粵澳合作 打造智慧能源技術中心

澳門前黑道教父崩牙駒 也譴責唐山暴力打女人事件

相關新聞

唐山警察毆打電視台記者 卡脖按頭跪地關押7小時

唐山真是黑道與有牌流氓（警察）勾結的家鄉！一名電視台記者前往唐山採訪四名女子被暴力毆打案，竟被當地警察毆打逮捕押到派出所...

上海石化爆炸起火 至少一死一傷

中國石化上海石油化工股份有限公司化工部昨天凌晨發生重大工安事故，廠內乙二醇裝置區域發生火情，烈焰衝天，至少一死一傷。附近...

河南存款戶「被紅碼」不能取錢案 警方已抓獲嫌犯

河南多處村鎮銀行勾結有關人員將存款戶的出行依據「健康碼」惡意賦與「紅碼」，導致存款戶不能出門到銀行取錢，河南省官方連日來...

大連童頭卡陽台護欄身懸20米高空 蜘蛛俠高空營救

遼寧省大連市莊河市，日昨一名幼童頭部被卡在六樓陽台護欄外，身體懸空在近20米的高空，正在附近施工的幾位施工人員立刻衝過去...

女子遭偷拍要求對方刪除 竟遭旁人罵：拍你是看得起你

大陸女性面臨的人身安全處境究竟有多惡劣？據中國新聞周刊與上海文匯報報導，16日，廣州地鐵3號線車廂內，一女子發現遭陌生男...

蘭州化工廠16日爆炸案 失聯6人證實全數罹難

據央視新聞報導，甘肅蘭州新區一家化工廠汙水處理車間16日18時50分許發生爆炸事故，導致8人分別遭受輕重傷，另有6名廠區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。