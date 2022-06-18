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「火球」衝天！上海石化火警已控制 至少1人死亡

香港01／ 文．孫聖然
擷自新民晚報
擷自新民晚報

上海石化化工部乙二醇裝置區域發生火警，目前，現場火勢已經得到控制。有陸媒報導指，經初步了解，火警已造成一人死亡。

今日（18日）凌晨4時28分，位於上海市金山區隆安東路的上海石化化工部乙二醇裝置區域發生火警。據網傳影片顯示，現場火勢兇猛，更一度有「火球」衝上天空。

事發後，公司立即啟動一級預案，消防人員趕赴現場救援。「上海石化在線」9時許發布消息指，事發後已安排加強雨水排口採樣、監控，目前未發現對周邊水體環境造成影響。現場火勢已經得到有效控制，正在實施保護性燃燒。

據《上觀新聞》報導，有家住3公里外的居民表示，4時許聽到爆炸聲，看到濃濃的黑煙，並聞到刺鼻氣味。據了解，上海石油化工是中國石油化工的子公司，是中國主要的煉油化工一體化企業之一，也是國內重要成品油、中間石化產品等的生產基地。

擷自微博
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文章授權轉載自《香港01》

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