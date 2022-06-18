女星豪宅出租！她狂掃三地豪宅 手持9物業值7.58億

去年舉家移居上海的蔡少芬（Ada），早前被爆已經搬返香港，並將上海逾三千呎(約84坪)的複式豪宅出租。其實近年發展順風順水的Ada，同老公張晉都吸金力極強，一向愛投資買樓的Ada，在大陸包括香港都有不少物業，有指她手持9個物業，市值近兩億(約台幣7.58億)，更被封為圈中「樓后」！據知Ada一家已搬返香港。

有地產經紀將Ada的豪宅在網上放租。小紅書圖片

Ada與張晉婚後育有兩女一子，一家五口幸福美滿，事業也愈來愈旺，穩穩存錢的她一有錢就買「磚頭」，據知Ada在香港、北京、上海及張晉家鄉重慶等地都有物業，兩公婆曾在短短兩年內連掃四個物業，2013年以1,200萬(約台幣4548萬)買入九龍站凱旋門一房單位，現時升值至約1,626萬(約台幣6162萬)，翌年以約757萬元(約台幣28669萬)購入灣仔囍匯一個開放式單位，2015年底再以2,600萬(約台幣9854萬)買入元朗爾巒千呎獨立屋，連天台、花園，2017年斥資1,216.51萬(約台幣4608萬)港元買入何文田皓畋一個兩房單位，除此之外，Ada還持有元朗錦繡花園獨立屋，有指她買樓不但為了保值，更是為了小朋友著想，目的是包抄港九名校網，為子女升學鋪路，又可以有更大的居住及活動空間。

有地產經紀將Ada的豪宅在網上出租。小紅書圖片

雖然Ada在樓市掃貨毫不手軟，但日常生活就非常節儉，從不追求名牌，而張晉曾大讚太太理財能力強，投資眼光高，將財政大權完全交給對方。而Ada現時在內地及香港名下的物業粗略估計市值近兩億(約台幣7.58億)，絕對是名副其實的「樓后」！

擷自蔡少芬微博

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文章授權轉載自《香港01》