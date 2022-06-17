熱到溶化持續破40℃！河南15地級市發布高溫紅色預警

熱爆！中國大陸北方遭遇最強高溫，河南省首當其衝。截至17日13時，河南省內已有15個地級市的氣象台發布了高溫紅色預警，部分地區最高氣溫將升至甚至突破40℃大關。

據澎湃新聞報導，河南省周口市、安陽市、商丘市、鄭州市、平頂山市、洛陽市、開封市等地級市均發布高溫紅色預警信號，稱預計未來24小時內，鄉鎮和街道最高氣溫將升至40℃以上。

鶴壁市氣象台16日16時8分，已將高溫橙色預警信號升級為高溫紅色預警信號，指出目前鶴壁市西北部已出現40℃以上的高溫天氣，其中淇濱區磐石頭最高氣溫達41.1℃，預計16日下午、17日白天鶴壁市區及所轄鄉鎮和街道最高氣溫可達40℃以上，注意防範高溫帶來的不利影響。

新鄉市氣象台17日8時12分也繼續發布高溫紅色預警信號，稱過去24小時紅旗區、衛濱區、鳳泉區、牧野區、高新區、經開區、新鄉縣和平原示範區的所轄鄉鎮和街道已出現40℃以上高溫天氣。預計今天白天上述地區仍將出現40℃以上的高溫。

人民網報導，大陸中央氣象台16日發布的氣溫排行榜前10名，河南就占據了9個。專家表示，此次河南的高溫天氣發生範圍廣、持續時間長、強度大。

從14日開始，河南中部、西南部開始出現37至39℃的高溫天氣，15日高溫區迅速擴展至省內黃淮之間，強度明顯加大，平頂山、駐馬店、南陽局部出現40℃的高溫天氣。16日，河南全省大部地區最高氣溫在37℃以上，多地氣溫超過40℃。預計22日前，河南全省大部最高氣溫在37℃以上，北中部部分縣市可達40到42℃。

而大陸其他地區也「好熱」。大陸中央氣象台17日6時繼續發布高溫黃色預警，預計今天白天，華北西部和南部、黃淮、江漢北部、江淮以及西北地區東部、新疆南疆盆地、內蒙古西部等地的部分地區出現35℃以上的高溫天氣，其中，河北南部、山西南部、河南大部、山東西部、安徽北部、江蘇北部、湖北北部、陝西南部，以及內蒙古西部、寧夏中北部、南疆盆地等地最高氣溫37至40℃，局部地區可達40℃以上。