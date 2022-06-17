消息遭陸當局壓制？唐山被打女子後續 不見傷況證明、未聞受害說法

唐山打人事件自6月10日發生以來已過一週，但案情仍十分不明朗，中國社群網路有越來越多聲音質疑，受害者的實際傷情可能比官方及媒體說法更為嚴重。近日，微博也出現大量呼籲當局具體通報受害女子傷情的有關貼文。

自週四（6月16日）晚間開始，「唐山被打女生後續」的有關話題在微博受到輿論高度關注及轉發。一張被大量轉發的圖片寫道：「請出示四名女生的驗傷報告／請明確指出四名女生是否沒有性命之憂／請四名女生的親屬朋友站出來說她們沒有性命之憂／請公布四名女生現在的實時狀況視頻／公布監控唐山警察出警制止燒烤打架的畫面／請正面回打以上問題不要玩文字遊戲」。另一張被大量轉發的附圖寫著：「請具體通報四個女孩傷情！是四個不是兩個！別捂嘴了！」

關於受害者，我們知道與不知道什麼？

6月10日凌晨，河北唐山一家燒烤店發生圍毆事件，起因疑是一名男子酒後搭訕店內正在用餐的一名女性，並從後撫摸其背部。女子拒絕並表示反抗後，男子率眾圍毆該名女子及其友人，之後還將受害人拖至店外繼續毆打。

綜合中國媒體報導，事件總共造成4名女子受傷。然而針對唐山被打女子的傷況，連日來中國主流媒體幾乎僅見澎湃新聞採訪報導，其餘只有零星小家媒體跟進，實際情況依然不甚明朗。

根據中國澎湃新聞報導，事發當日，唐山市公安局路北分局曾發布通報稱，案發後有2名受傷女子在醫院接受治療，「傷情穩定，無生命危險」，「另2名女子傷情較輕未住院治療」。

澎湃新聞表示，該報在6月12日獲悉2名住院女子「出入病房時需要借助輪椅」，醫院工作人員告知由於疫情目前「不允許探望」，但確實有婦聯等部門人員進入病房探望兩名住院女子，探視人員都持有相關手續。

隔日，唐山市路北區婦聯工作人員向該報表示，她們確實到醫院探望了2名住院就醫女子，並稱「現在兩人病情穩定，情緒也比較穩定」。但該名工作人員說，「沒有見到兩人家屬」，具體情況希望記者向有關部門了解。

同時，唐山市路北區婦聯工作人員也指，傳言「有傷者已經死亡」屬「網路謠言」，澄清表示：「該案件中，絕對沒有受害者死亡，希望大家『不信謠，不傳謠』」。

《浙江日報》集團旗下的天目新聞則報導稱，該報記者日前前往收治被打女子的華北理工大學附屬醫院實地探訪。在記者的詢問下，一名醫院工作人員表示，兩名被打住院女子均已轉入普通病房，「不在ICU（加護病房）了」。

該報表示，華北理工大學附屬醫院相關科室的工作人員向記者表示，目前兩位被打住院的女性「生命體徵平穩。關於救治具體情況，因涉及到患者隱私，醫院不便對外透露，其他一切情況均以公安官方通報為準」。

該報記者還寫道，在該院內科樓住院部門口看到有工作人員值守，根據醫院規定，病房實行封閉式管理，謝絕一切探視及無關人員進入，但報導並未說明值守的工作人員屬於什麼單位。

截至目前，受害者的具體身份依然不明，兩名住院女子的實際傷勢未能得到有力證明確實「傷情穩定，無生命危險」；兩名據稱傷勢較輕未住院的受傷女子，也未見官方及媒體後續追蹤確認情況。

許多中國輿論質疑，若傷者情況已經穩定，為何至今未見現身說法？此外，婦聯探訪住院女子時未見家屬，這樣的狀況並不尋常。

輿論延燒 當局壓制

中國社群網路高度關注之餘，有關討論同時也被迅速遭當局審查壓制。

根據微博官方數據，週五（6月17日）午間的熱搜排行榜上排名第一的「勇士總冠軍」，今日閱讀1.4億，今日討論7.8萬；與此同時，「唐山被打女生後續」今日閱讀1.4億，今日討論14.7萬，但卻在熱搜上完全不見蹤影。

其他熱搜話題的新聞下方，則可見大量留言提及唐山被打女生後續，試圖提高話題能見度。不少網友擔憂，唐山事件恐如同徐州八孩母親案一樣，調查後續無疾而終。

與此同時，「唐山又出惡性大事件系謠言」的話題登上微博熱搜，該話題引述河北省遷安市委網信辦的說法稱，近日網傳「唐山又出惡性大事件」，包含「女研究生被性侵、打斷腿爬兩公里求助」的消息，「經核實查證，此信息為謠言」，要求網友「不造謠、不信謠、不傳謠，共同維護清朗網路空間」。

對此，許多網友發文稱，該闢謠並未包含核實查證的有關細節與證據，信服力不足。亦有人發文表示，相較於闢謠「唐山又出惡性大事件系謠言」登上熱搜，被打女子的有關討論卻受到壓制，消息不明朗。

打人者是誰？

唐山打人事件引發中國社會公憤，官方在輿論壓力下於6月11日已經逮捕涉案共9人，目前案件仍在調查，官方也朝著涉黑團伙的方向偵查。

根據中國官媒央視報導，涉案9人中有3人為江蘇黑幫「天安社」成員。「天安社」是發跡於江蘇的涉黑組織，多年前已被警方取締。

香港「01」報導，唐山地方政府日前也召集進行「雷霆風暴」行動，表示要著手處理黑道猖獗的問題。

（綜合報導）

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