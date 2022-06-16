廈門新機場全面開工 未來旅客吞吐量可達4,500萬

毗鄰金門的大陸廈門市，新機場建設已邁入全面開工階段，預計於2026年啟用，未來每年可容納4,500萬旅客吞吐量，以及75萬噸貨運。

據廈門日報報導，廈門新機場翔安機場在2021年取得包含可行性研究、環評、設計、用海等上級批准的重要突破後，審批流程已經基本結束，邁入全面開工建設階段。截至2022年5月底，新機場區域已完成76個徵拆項目，累計完成土地徵收8,954畝，房屋徵收71.01萬平方公尺（21.48萬坪），海域退養4萬2,845畝，海域使用權收回739.5畝。

另外，機場區域也已經開展片區總規、飛行程序、交通集疏運體系規劃、市政專項等各類規劃和課題研究累計154項，完成各類規劃和課題研究專案111個，城市設計、大嶝北部片區控規修編等43個規劃正在編製。

對於聯外道路翔安機場高速公路的工程，報導引述負責人說法指出，目前項目整體進度超前，全線最長的隧道巷東隧道已在2021年11月貫通，大嶝大橋也進行了拓寬改造升級，目前施工中的溪東路，也建設了全大陸少見的首條機動車加非機動車設置的雙層跨海大橋「溪東大橋」，體現出低碳綠色的發展理念。目前機場周邊快速路網框架已基本形成。

報導指出，機場周圍53.11平方公里土地，人口承載力30萬人、海岸線長38公里，將區分為機場核心區、臨空商務區、綜合保稅區、航空工業及物流園區、科教研發區和綜合配套區。2026年機場啟用後，長達3,800公尺的北1跑道可滿足空巴A380、波音747等大型飛機的起降要求，搭配新建的25萬平方公尺（7.56萬坪）交通中心與停車樓，可以容納每年38萬架飛機起降、旅客吞吐量4,500萬人次、貨運吞吐量75萬噸，未來二期工程還會持續建設到2040年。

目前廈門使用中的是位在廈門島內、僅有單跑道的高崎機場，將來位在大嶝島的翔安機場完工後，能夠舒緩該地的交通壓力。