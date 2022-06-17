鄭渝高鐵20日通車 北京-重慶省4.5小時

由河南鄭州到重慶的高鐵已完工，傳出將在6月20日通車，未來北京西至重慶北最快6小時46分可達，比以前快了4.5小時，中原城市群和成渝地區雙城經濟圈聯繫將更加緊密，同時通車的還有濟鄭高鐵的濮鄭段。

據河南日報報導，中國鐵路鄭州局集團公司釋出消息指出，20日零時起，鄭州鐵路將實行新的列車運行圖，鄭州至重慶高速鐵路襄陽至萬州段、濟南至鄭州高速鐵路濮陽至鄭州段同步通車。

鄭州局集團公司指出，屆時將充分運用鄭州至重慶高速鐵路襄陽至萬州段、濟南至鄭州高速鐵路濮陽至鄭州段等新線運能，為區域經濟社會發展提供更有力支撐。鄭渝高鐵全線貫通運營後，襄萬段單日最高開行動車組列車106列，鄭州東至重慶北最快4小時23分可達；濟鄭高鐵濮鄭段開通運營後，單日最高開行動車組列車55列，鄭州東至濮陽東最快52分可達。

另據科技日報報導，中國國鐵集團運輸部負責人表示，鄭渝高鐵貫通運營後，北京西至重慶北最快6小時46分可達，較調圖前壓縮4小時24分。20日起，北京至武漢將以時速350公里運行，未來在相關線路上的城市，運行時間也將壓縮，北京西至石家莊1小時01分、至鄭州東2小時11分。