陸糧食安全再敲警鐘 學者：「三化」威脅子孫後代

大陸正進入夏收時節，耕地與收穫備受官方關注，而有學者呼籲，土地的退化、鹽鹼化、酸化等「三化」問題，已經威脅到子孫後代對耕地的可持續利用，問題十分嚴重。

中新社旗下中國新聞週刊16日報導，指出東北黑土地的退化、南方耕地的酸化以及北方耕地的鹽鹼化，常常被一併提起，若以大陸第三次國土調查結果耕地面積19.18億畝來計算，「三化」觸及耕地面積已占了全大陸耕地面積的三分之一以上。

報導引述中國社科院農村社會問題研究中心秘書長李人慶說法指出，「在耕地減少之外，現在我們的糧食安全、食品安全面臨的最大威脅，是大規模的耕地被過度利用，耕地的有機質、酸堿平衡被破壞」，他強調，由於過度使用化肥和常年的土壤污染、環境污染，很多耕地已不宜耕種，「這威脅到我們子孫後代對耕地的可持續利用，問題十分嚴重，但是，現在對它的關注度還不夠」。

另外，中國農業大學土地科學與技術學院院長李保國指出，退化和鹽鹼化、酸化不能並列，「鹽鹼化、酸化都是土壤退化的一種；東北黑土地的退化，包括變薄了、變瘦了、變硬了，它也有鹽鹼化、沙化的問題」，他特別提到優質耕地「減少得更快」的情況，他舉例，像上海、蘇州、無錫這些城市郊區的優質耕地，在城市發展過程被佔用，「就都永久性地消失了」。

而中國農業大學教授袁承程與劉黎明的研究指出，近10年來大陸出現了以「哈爾濱—鄭州—昆明」帶為中心的「東—中—西」空間分異格局，該中心帶內耕地淨減少面積與大陸耕地淨減少總量基本持平，而該中心帶以東地區的耕地淨減少量與中心帶以西地區的耕地淨增加量相近，大西部地區增加耕地與近年來「北糧南運」的現象相吻合。

劉黎明還指出，從耕地的保護成效看是成功的，至少守住了紅線，但是在耕地品質上還有很多問題，他呼籲「更多要做的是如何提升紅線內耕地的產能」。