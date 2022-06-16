母肉身擋車！兒酒駕照輾過去 父大義滅親報警　

如果他明白事理，就知道自己有好父母。湖北今年2月新年期間發生兒子醉駕車傷母親事件，當時李姓男子飲酒後堅持開車，母親擔心兒子要醉駕出門，不措以肉身擋車，更躺在車路上阻止去路，未料兒子真的踩油門輾過母親。父親聞尖叫聲跑出門，驚見妻子被車輾過受傷，即時大義滅親報警。

李男事後解釋他只是想移車泊去另一個車位，酒後沒為意母親躺下，母親送院後盆骨骨折令他很後悔。日前李男被判危險駕駛罪成，拘役4個月、緩刑5個月。網民大讚李男父母都做得好，「父親很明事理」。

案發於今年2月3日年初三淩晨，當天十堰市東嶽公安分局北區派出所接到李男父親報警，他說兒子飲酒後堅持開車，妻子上前制止不果，還被兒子開車捲入車底。警方到場時，李先生說先來的救護車把妻子送院，而涉事的車輛停在現場。現場閉路電視所見，母親站在車子正前方以身擋車，未料她躺下來阻止兒子開車前行，但車輛竟繼續開行，母親下秒消失於車底下方，畫面嚇人。

事發後，李男拿着1根點燃了的香煙向警方講述經過，他說當晚一家人在親戚家吃飯後坐車回家，其間發現小區入口附近有空車位，想將自己的車泊過去「霸車位」方便下次出門。沒想到母親以為他要開車出門，擋在路中心勸他不要醉駕，他當時堅持想將車子泊去該空位，爭執幾句後，母親躺在車輪前阻止。他解釋酒後精神不太集中，沒看清母親躺下，見到車前無人影就前行，結果聽到尖叫聲，下車驚見母親被捲入車子泵把下方，馬上倒車查看母親傷勢及召救護車。

李男父親聞到妻子尖叫出門，見狀即刻大義滅親報警。李母送院檢查後發現盆骨骨折。交警將李男帶走進行血液核檢查，他的血液中酒精含量235.82mg/100ml，涉嫌醉駕。案件於6 月14日審理，李男被控危險駕駛罪，最終判罪成拘役4個月、緩刑5個月並處以罰金7000元人民幣（約8200港元）。

李男後悔稱以後做人做事都會更穩重，不會胡來，稱明白父母為他好才會這樣做，承諾以後會好好照顧兩老，喝酒後不會開車，希望朋友「以我為戒」。檢察官大讚父親舉報兒子酒駕是善意的「大義滅親」，呼籲民眾要像犯人父母一樣，勸阻飲酒人士不要開車或進行舉報，是對交通、家庭、個人人身安全的負責任行為。

網民大讚李男父母都做得好，尤其兒子已喝到不知東南西北，萬一他真的出了門就是撞到其他人。有留言質疑母親明知兒子已喝醉，還躺在車輛前方是玩命行為，甚至懷疑兒子口說想泊到另一車位，實際是想醉駕出門，但有網民覺得這是母親的「無奈之舉」，「就這樣兒子還是要軋過去，說明這個兒子無藥可救了」、「她不攔著兒子，她兒子就要出去撞人」。

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文章授權轉載自《香港01》