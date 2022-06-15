昆山台胞 捐贈新石器時代石斧珍貴文物

昆山市6位收藏家，日前向昆山博物館捐贈了7件不同時期的文物，其中1位收藏家是昆山台協婦慈會會長陳夢君，所捐贈的文物為新石器時代石斧，距今已有超過4,000年歷史。

「昆台一家親」微信公眾號報導，陳夢君表示，這片新石器時代的石斧，本來就是在昆山出土；所以應該讓它「認祖歸宗」，回到昆山的博物館裡，讓廣大市民都可以欣賞到它的美，都可以切身感受昆山這片熱土的歷史變遷和文明傳承。

陳夢君對文化遺產的珍視和對公益慈善的熱愛，大半源自她的父親陳桂祥。陳桂祥1992年來到昆山，是第一個在城北地區開工廠的台商，生產徽章、鑰匙環和紀念章，迪士尼、北京奧組委都曾是他們的大客戶，他還在西街開了一家古玩店，悉心收藏珍貴的文化藝術品。

陳夢君提到，父親發自內心地熱愛藝術，工廠牆壁上都掛滿了畫，後來隨著事業發展蒸蒸日上，收集了很多很多藝術品，但他是一個性格非常豪爽的人，相信「千金散盡還復來」，多年以來捐贈過不少藏品。

陳夢君很早就接觸繪畫書法等藝術品，所開辦的高樹堂藝術中心，從事油畫、國畫、書法收藏、銷售及玉器雜件的交流展示，陳夢君既是總經理，也是一名學員。

她表示，藝術中心主要以書畫等作品展覽和藝術培訓為主，參與培訓的學生三分之二都是在昆台胞，年齡從20多歲到50、60歲不等。