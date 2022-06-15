珠江水位暴漲 洪水淹進廣州城區

受連日來持續性大範圍降雨影響，廣州珠江流域河流水位全面上漲。據廣東省水文局發布消息，15日11時至12時之間，廣州部分水文站出現50年一遇、百年一遇的潮水高度。當日，受水位上漲影響，廣州珠江兩岸出現大面積淹水，道路嚴重積水，交通部門採取臨時交通管制措施，珠江水上巴士也停運。

來自廣東水文部門的消息，受暴雨影響，14日起，西江發生2022年第3號洪水，北江、韓江分別發生2022年第1號洪水，這是自2009年以來西江、北江、韓江首次同時發生洪水。大量洪水湧向下游，導致廣州、佛山珠江水位大漲。

據香港文匯網消息，15日上午10時在廣州沿江中路可看到，珠江面有大量從上游飄下來的浮萍，水位上漲快速。至上午11時30分左右，短短一個多小時，珠江水位已上漲1米多。

在廣州海珠大橋底，洪水突破地面水泥磚，湧入沿江路。部分地基比較脆弱的路面，洪水淹了半米多，猶如洩洪。不到半小時，沿江中路多處路段水浸深度已經超過30公分。有不少車輛涉水而過，洪水已經浸沒車輪一半。

廣州交通、城管、市政搶修等部門工作人員在淹水路段展開工作，用沙袋堵水，對行人和車輛進行勸阻。在地鐵海珠廣場站，多名車站工作人員出現在出口，監測水位，隨時採取封閉措施。

廣州市民陳先生稱，廣州每年都會出現一兩次珠江水湧入城區的現象，不過今年特別明顯，水量大了很多。

據水文部門介紹，珠江白天潮位將全面超警戒線，廣州中心城區出現最高超警戒線1.1米的高潮位，其中，海珠區中大水文站15日11時起超50年一遇（2.54米），11時30分起超百年一遇（2.61米），12時30分將出現最高潮位2.9米。

據氣象水文部門預測，未來一周，流域強降雨仍將持續，主要江河水位緩退後將出現復漲，可能再次出現洪水。