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大樓搭電梯「一聲巨響」直衝上27層頂樓 六旬婦昏迷多處骨折

香港01／ 撰文：林芷瑩

四川綿陽市有社區升降機故障，從1樓衝至27樓頂樓，升降機內63歲住戶羅大媽（化名）一度昏迷。經送院檢查，羅大媽多處骨折、頭皮外傷。

事發於周一（13日）下午5時許，綿陽市濱江世紀花園小區。《紅星新聞》報道，事發後，出事的升降機已經封閉，門上貼有涪城區市場監督管理局的封條，所在單元只有一部升降機正常運作。

有住戶介紹，今年4月，曾有住戶被困升降機內，執法人員曾封閉升降機，後來維修好就繼續使用。有保安透露，最近一直在維護電梯

27樓的住戶沈女士介紹，事發時她在家中突然聽見一聲巨響，起初以為是煤氣爆炸，跑出房門後才發現是升降機出事，「當時電梯維護人員正在頂樓維護，打開電梯後發現裏面有一位大媽，非常痛苦地坐著」。她表示，當時升降機內的廣告牌全部跌在地上，不少住戶都曾經「困𨋢」。

羅大媽的女兒稱，母親當時獨自一人乘坐升降機從22樓到1樓，升降機到1樓後卻沒有開門，而是突然往上直接衝到頂樓27樓，「我媽媽當時就昏迷了，失去意識，被救出後一直說胸口痛，隨後被送到醫院治療。後來，我們發現電梯內的按鍵全部脫落，電梯轎廂也有點歪斜」。

她表示，經醫院初步檢查，母親枕骨大孔骨折、肋骨骨折、胸4椎體壓縮性骨折、胸部挫傷，「由於電梯直接衝上頂樓，轎廂內的廣告牌全部掉下來，砸在了我媽媽的身上，初步檢查還有頭皮外傷等」。

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