快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸發布猴痘診療指南 可通過飛沫傳播

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
猴痘是一種由猴痘病毒感染所致的人獸共患病毒性疾病，大陸發布的診療指南稱，可通過飛沫傳播。（美聯社資料照）
猴痘是一種由猴痘病毒感染所致的人獸共患病毒性疾病，大陸發布的診療指南稱，可通過飛沫傳播。（美聯社資料照）

大陸國家衞健委同國家中醫藥管理局日前制定並公布《猴痘診療指南（2022年版）》。指南稱，猴痘經由人與人之間主要通過密切接觸傳播，也可通過飛沫傳播，接觸被病毒汙染的物品也有可能感染。

據新華社報導，該指南介紹，猴痘是一種由猴痘病毒感染所致的人獸共患病毒性疾病，臨床上主要表現為發熱、皮疹、淋巴結腫大。主要傳染源為感染猴痘病毒的嚙齒類動物。靈長類動物（包括猴、黑猩猩、人等）感染後也可成為傳染源。

猴痘病毒如何傳播？指南指出，病毒經黏膜和破損的皮膚侵入人體。人主要通過接觸感染動物病變滲出物、血液、其它體液，或被感染動物咬傷、抓傷而感染。人與人之間主要通過密切接觸傳播，也可通過飛沫傳播，接觸被病毒汙染的物品也有可能感染，還可通過胎盤垂直傳播。尚不能排除性傳播。

感染猴痘後會出現哪些症狀？根據指南，發病早期出現寒顫、發燒，體溫多在38.5℃以上，可伴頭痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等症狀。多數患者出現頸部、腋窩、腹股溝等部位淋巴結腫大。發病後1至3天出現皮疹。從發病至結痂脫落約2至4周。部分患者可出現併發症，包括皮損部位繼發細菌感染、支氣管肺炎、腦炎、角膜感染、膿毒症等。

指南指出，猴痘為自限性疾病，大部分癒後良好。嚴重病例常見於年幼兒童、免疫功能低下人群，預後與感染的病毒分支、病毒暴露程度、以往健康狀況和併發症嚴重程度等有關。以往接種過天花疫苗者對猴痘病毒存在一定程度的交叉保護力。

指南明確，疑似病例和確診病例應安置在隔離病房。疑似病例單間隔離。患者體溫正常，臨床症狀明顯好轉，結痂脫落後可以出院。

猴痘 患者 淋巴

延伸閱讀

猴痘是否列國際關注公共衛生緊急事件 WHO將討論

房市低迷 大陸前五月地產銷售跌31.5%

大陸稱有新冠病毒禁台水產 綠營：別誤信中國鬼話

「猴痘」名稱具歧視性且汙名化？世衛：將進行正式更名

相關新聞

大樓搭電梯「一聲巨響」直衝上27層頂樓 六旬婦昏迷多處骨折

四川綿陽市有社區升降機故障，從1樓衝至27樓頂樓，升降機內63歲住戶羅大媽（化名）一度昏迷。經送院檢查，羅大媽多處骨折、頭皮外傷。

美駐華大使訪武漢 對「復興號」高鐵速度印象深刻

6月12日，美國駐北京大使伯恩斯（Nick Burns）從北京出發，乘坐高鐵前往武漢。沿途，復興號動車組的速度讓伯恩斯印...

大陸發布猴痘診療指南 可通過飛沫傳播

大陸國家衞健委同國家中醫藥管理局日前制定並公布《猴痘診療指南（2022年版）》。指南稱，猴痘經由人與人之間主要通過密切接...

珍寶海鮮舫拖離 港人送別 太白海鮮舫傳有商家擬接手

曾被譽為「世界最大海上食府」，前年起停業的香港地標珍寶海鮮舫，昨早在岸邊市民揮手送別下移離香港仔避風塘，計畫前往東南亞進...

唐山打人案5嫌有前科 1人為「刑拘在逃」

唐山打人事件中，據稱有多名疑犯有前科，其中主犯陳繼志涉及2015年的一宗刑事案件，涉嫌「刑拘在逃」。此次陳繼志被捕時，是...

華南洪災 廣東幼園童坐鏟車逃 惠州夫妻連車被沖走

華南地區近來豪雨不斷，災情頻傳，廣西境內的西江更因水位暴漲，被列為中國今年第一號大型江河洪水。廣東有幼兒園發生內澇，師生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。