唐山開放實名舉報黑幫後 人潮瞬間擠爆公安局大門

河北省唐山市10日發生女子用餐時無故遭人騷擾並痛毆，引發輿論譁然後，唐山隨即宣布自6月12日起，全市開展為期半個月的夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，鼓勵民眾實名舉報各類違法犯罪行為。不料，唐山公安局門口立即出現大排長龍的景象。大陸媒體報導，有民眾排隊4小時還進不了接待室。

中國新聞周刊表示，唐山市公安局稱，一開始也沒想到會有那麽多人。14日上午人比較多，之後已經比較少了，因為「雷霆風暴」行動接待處設置在那了，所以人會多一些，來訪的群眾都會接待。對於是否增設接待窗口，該工作人員表示領導肯定會研究解決。

除公安局湧現舉報人潮，過去幾天，還有許多民眾拿著身分證在網路上舉報各類違法犯罪。上海《澎湃新聞》表示，有消息稱，6月14日，唐山市已接到關於實名舉報黑惡勢力的案件超過500起，但未獲官方證實。《澎湃新聞》當日曾多次撥打唐山公布的兩組舉報電話，但座機號碼始終無法接通，手機號碼多處於通話中。

根據唐山公告，目前鼓勵民眾舉報的內容包括：

一、打架鬥毆、尋釁滋事、故意傷害、侮辱婦女等違法犯罪行為；

二、敲詐勒索、欺行霸市、強攬工程、強迫交易等違法犯罪行為；

三、聚眾賭博、組織容留賣淫、吸毒販毒、「兩搶一盜」、網絡犯罪、交通肇事等違法犯罪行為；

四、養老詐騙和電信網絡詐騙行為；

五、對違法犯罪進行包庇縱容，失職失責的違紀違法行為；

六、其他嚴重影響群眾安全感、滿意度的各類違法犯罪行為。

據《環渤海新聞網》報導，15日凌晨1時，唐山市委書記武衛東、市長田國良等人來到唐山市夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動指揮部，檢查工作並召開調度會強調，要堅持對各類違法犯罪「零容忍」，露頭就打、快查徹查，確保專項行動紮實有效推進。

武衛東一行隨後還來到基層派出所督導檢查並強調，要強化24小時值班值守，加強巡邏防控，推動警務力量下沈社區、嵌入網格，確保社會大局平安穩定。