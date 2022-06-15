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赴黑龍江省考察 栗戰書：保護黑土地事關糧安

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸全國人大常委會委員長栗戰書10至13日率人大常委會執法檢查組，在黑龍江檢查環境保護法實施情況，並就黑土地保護立法進行調研。他強調，要持續深入做好環境保護立法、監督等工作，推動環境保護法全面有效實施，確保大陸中央關於生態文明建設的決策部署落地生根見效，用法治力量保障美麗中國建設。

中新社報導，檢查組先後來到齊齊哈爾、佳木斯、哈爾濱開展檢查，深入中國一重集團、哈爾濱工業大學城市水資源與水環境國家重點實驗室瞭解工業廢水廢渣無害化處理、環保科技研發情況，還到黑瞎子島、扎龍自然保護區、同江三江匯流處等地，實地考察檢查農業面源汙染防治、水資源和濕地保護等情況。

栗戰書強調，要引領生態環保領域法律制度完善發展，推動法律法規深入有效實施，走出一條生態優先、綠色低碳的高質量發展新路子。

栗戰書來到黑龍江省黑土保護利用研究院、北大荒農墾集團建三江等地就黑土地保護立法進行調研。他說，黑土地是大自然賦予人類的寶貴禮物。保護好黑土地，事關糧食安全、生態安全，事關中華民族永續發展。

人大常委會 水資源 黑龍江

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