直播帶貨 東北瓜農變身網紅

「朋友們快看，這是我們種的薄皮大西瓜，嘎嘎甜！」在黑龍江省黑河市愛輝區北三家子村，種植戶俞慧慧正拿著手機，在西瓜大棚中通過短片平台直播帶貨。天南海北的網友只需動動手指，便可品嘗來自東北黑土地的味道。

新華社報導，連日來，北三家子村瓜香四溢，大棚內生長的香瓜和西瓜將陸續大批量上市。不少種植戶都和俞慧慧一樣，通過電商管道「雲端」銷售農產品。

「我們通過短片或直播讓網友看到瓜果從種植到成熟的過程，大家有了滿滿的參與感，銷量也隨之提高。」俞慧慧說，目前她每天接到很多來自四面八方訂單。

進棚種瓜，上網賣瓜，電商經濟的火熱為農民帶來新收穫。「觸網」賣瓜不但幫村裡的瓜果俏銷多地，走向全大陸，也讓北三家子村成當地有名的「網紅村」。

近年來，北三家子村的瓜果產業快速「拔節」，全村瓜果大棚數量達到108棟，瓜果品種也逐年增多。據初步統計，今年北三家子村的西瓜產量在100萬斤左右，香瓜產量將突破50萬斤。

在邊境小城黑龍江省遜克縣，有位人稱「彼得大叔」的「網紅」。他本名董德升，接觸直播「帶貨」多年，讓家鄉味道傳到全大陸各地。乘著電商的東風，他不僅自己過上了好日子，還帶動村民脫貧致富。

據了解，遜克縣結合傳統農業大縣、特色農業強縣的產業基礎，不斷優化電商發展環境，在「小縣域」構建起農村電商「大生態」。除了農產品，遜克縣一些當地特產也「搭網」銷售，在新冠肺炎疫情特殊時期，實體店借助電商拓寬銷售管道。

遜克縣電商發展中心副主任徐東東介紹，當地積極幫助線下企業註冊網店、開設直播帶貨帳號，協助企業向線上經營轉型；還為初創企業提供品牌包裝設計、產品檢測等支持，助力企業提升產品附加值。遜克縣還投入資金建設了倉儲物流配送中心，並發展58家鄉村服務站，縣鄉村三級物流體系使貨物暢達遜克城鄉。