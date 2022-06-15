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陸首個鹽穴壓縮空氣儲能電站 投運

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
大陸首個鹽穴壓縮空氣儲能電站，核心裝備是「德陽造」，由東方汽輪機自主研製，圖為機組總裝現場。圖／本報四川德陽傳真
大陸首個鹽穴壓縮空氣儲能電站，核心裝備是「德陽造」，由東方汽輪機自主研製，圖為機組總裝現場。圖／本報四川德陽傳真

大陸空氣儲能國家試驗示範項目、大陸首個鹽穴壓縮空氣儲能電站，近日在江蘇金壇成功併網投運，實現了世界上首次壓縮空氣零碳發電，也是世界首個非補燃壓縮空氣儲能電站。

該項目的核心裝備之一「空氣動力透平膨脹機」，由總部位於四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主研製，採用企業最先進的通流設計技術，專門針對非補燃壓縮空氣儲能電站運行特性研發，目前運行穩定，各項運行參數指標優良。該項目成功印證了東方汽輪機在壓縮空氣儲能領域的領航實力，為壓縮空氣儲能產業規模化發展，打下了堅實基礎。

壓縮空氣儲能，是近年來快速發展的大規模新型儲能技術。鹽穴是地下鹽層被開採後形成的腔穴，密閉性好、穩定性高。此次投運的電站，地下鹽穴深約1000公尺，容積相當於105個游泳池，是個巨大腔穴。利用這腔穴，採空氣作儲能介質，在夜間用電低谷時，用低價電把空氣壓縮到地下鹽穴中儲存；在白天用電高峰時，把空氣釋放出來，從而產生高溫高壓使動能轉換為電能。

據悉，該電站每個周期可存儲30萬度的電能，相當於6萬居民一天的用電量。壓縮空氣時產生的壓縮熱，不需要額外的燃料，全過程無燃燒、無排放。

高溫

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