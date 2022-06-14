奸商救了女大生？男大生網購「春藥」迷姦結果是保健品

奸商救了女學生？上海外國語大學一名男學生在學校圖書館內趁一名女學生離開座位之際，朝她的咖啡杯中加入異物，這名男大生最後被逮捕，據了解，男大生丟的異物是「牛磺酸」發泡錠，是一種保健食品，但該名男學生被不肖網路業者詐騙，以為自己買的牛磺酸錠是「春藥」。

12日晚間，上海外國語大學的一名女學生在圖書館看書，被一名德語系男同學在咖啡中加入異物，女學生事後察覺味道不對，不敢喝下咖啡，這名男學生事後還尾隨這名女學生，讓她心生恐懼，趕緊向校方警衛求助，事後男學生就警方遭到逮捕。

界面新聞報導，警方隨後找到這名男大生，他承認在女生咖啡杯中投放了半片牛磺酸發泡錠，該發泡錠是在網路上購買。

據了解，這名男大生想要在女大生的杯中添加催情藥品，看到商家販賣的「牛磺酸」發泡錠上寫著「春欲」兩個字，就認為是「春藥」，但好笑的是，男大生遭到不肖業者詐騙。

在部分大陸電商平台的類似商品介紹中，牛磺酸相關產品的標籤是「女友飲料」、「速效速溶」、「乖乖飲料」、「給女孩偷偷喝的飲料」等，圖片具有明顯性暗示意味。

而目前淘寶、京東、美團等大型電商或生活類平台，關於涉及「牛磺酸」成分介紹又帶性暗示意味的商品已被下架，現在大部分為添加了「牛磺酸」的能量補充型飲料。

中國協和醫科大學碩士翼連梅表示，目前為止醫藥市場上還沒研發出任何一款可以促進女性性欲的藥物，所有相關商品宣傳都可以認定為虛假宣傳。商家宣傳的所謂「神奇」功效，只存在於虛假廣告中，現實之中根本不存在。

翼連梅指出，牛磺酸作為口服藥品的作用僅緩解感冒初期的發燒，且口服劑型只有片劑、膠囊、顆粒，沒有上述提到的發泡錠劑型。此外，牛磺酸作為一種氨基酸，除了被用作藥品外，主要是被用作食品添加劑，主要添加在提神飲料中，用於緩解疲勞，比如紅牛，添加的就是牛磺酸。