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鄭成功收復台灣360周年 泉州辦紀念大會

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
紀念鄭成功收復台灣360周年大會，昨天在福建泉州南安市舉行，與會人士到鄭成功陵墓獻花致敬。圖／本報南安傳真
紀念鄭成功收復台灣360周年大會，昨天在福建泉州南安市舉行，與會人士到鄭成功陵墓獻花致敬。圖／本報南安傳真

由兩岸共同主辦的紀念鄭成功收復台灣360周年大會，昨天在鄭成功祖籍地福建泉州南安市舉行。大陸國台辦主任劉結一透過視訊致詞指出，兩岸同胞共同紀念鄭成功收復台灣360周年，最重要的是弘揚偉大的愛國主義精神，共擔民族大義、順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

劉結一指出，當前，台灣台獨勢力不斷謀「獨」挑釁，一些外部勢力企圖「以台制華」，他們的挑釁和冒險行徑，只會將台灣推入險境。兩岸同胞要堅決反對台獨勢力的陰險圖謀，堅決反對外部勢力插手台灣問題。

海峽兩岸各界500多人在南安主會場和台灣嘉義縣分會場「雲」交流，共同緬懷鄭成功的豐功偉業。

中新社報導，鄭成功是泉州南安石井鎮人，1661年至1662年初，他從福建出發，揮師東征，驅逐荷蘭侵略者，收復淪陷38年的台灣。

300多年來，鄭成功一直作為民族英雄，被兩岸同胞傳頌。「福建是鄭成功的故鄉，也是許多台灣同胞的祖籍地和居住地。」福建省委書記尹力表示，「閩台同胞血脈相連、命運與共，積極促進兩岸融合發展，是我們共同心願。」福建將堅持以通促融、以惠促融、以情促融，探索兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，努力打造台胞台企登陸的第一家園。

國民黨前副主席兼秘書長曾永權表示，今天兩岸同胞緬懷民族英雄鄭成功，就是要共同傳承和弘揚鄭成功精神和鄭成功文化，促進兩岸同胞心靈契合，在堅持「九二共識」、反對台獨基礎上，積極推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。

紀念大會後，由兩岸26家民間機構共同舉辦的鄭成功陵園民間拜謁活動，在南安市和嘉義縣同時舉行，兩岸代表以古老而傳統的儀式，許下「和平安康」的共同心願。

活動期間，南安還舉辦了鄭成功文化節、主題論壇、紀錄片《鄭成功》發布儀式、進香及民俗演出等形式多樣的紀念活動。

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