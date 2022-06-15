陸拚2035 建成氣候適應型社會

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸推動到2035年，基本建成氣候適應型社會。圖為福建三明局部區域內澇嚴重，發布山洪災害風險紅色預警。中新社
大陸推動到2035年，基本建成氣候適應型社會。圖為福建三明局部區域內澇嚴重，發布山洪災害風險紅色預警。中新社

根據大陸生態環境部消息，近日17部門聯合印發《國家適應氣候變化戰略2035》，提出到2035年，氣候變化監測預警能力達到同期國際先進水平，氣候風險管理和防範體系基本成熟，重特大氣候相關災害風險得到有效防控，適應氣候變化技術體系和標準體系更加完善，全社會適應氣候變化能力顯著提升，氣候適應型社會基本建成。

新華社報導，專家表示，這是實施積極應對氣候變化國家戰略、強化適應氣候變化工作的重要舉措。適應和減緩是應對氣候變化的兩大對策。減緩強調溫室氣體減排與增加碳匯，適應強調防範和降低氣候變化的不利影響與風險，二者相輔相成，缺一不可。

大陸位於全球氣候敏感區，易受氣候變化不利影響。隨著全球氣候進一步變暖，氣候變化所帶來的長期不利影響和突發極端事件，對大陸經濟社會發展和人民生產生活安全所造成的威脅將日益嚴重。

2013年大陸發布《國家適應氣候變化戰略》，首次將適應氣候變化提高到國家戰略，推動重點領域和區域積極探索趨利避害的適應行動，取得積極進展與成效。

與2013年《國家適應氣候變化戰略》相比，《國家適應氣候變化戰略2035》具有四個特徵。一是更加突出氣候變化監測預警和風險管理，提出完善氣候變化觀測網路、強化監測預測預警、加強氣候變化影響和風險評估、強化綜合防災減災等任務舉措。二是劃分自然生態系統和經濟社會系統兩個維度，分別明確了水資源、陸地生態系統、海洋與海岸帶及農業與糧食安全、健康與公共衛生、基礎設施與重大工程、城市與人居環境等重點領域適應任務。

三是多層面構建適應氣候變化區域格局，將適應氣候變化與國土空間規劃結合，並考慮氣候變化及其影響和風險的區域差異，提出提升重大戰略區域適應氣候變化能力。四是更加注重機制建設和部門協調，進一步強化組織實施、財政金融支撐、科技支撐、能力建設、國際合作等保障措施。

食安

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