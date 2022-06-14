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河南存款人健康碼被轉紅 派出所：到省外可轉綠

中央社／ 台北14日電

中國河南省村鎮銀行存款人到當地討回存款，健康碼無故被轉紅。有存戶表示，河南鄭州相關派出所明言，只要離開河南健康碼就可轉綠，並協助他走綠色通道登上火車，回到出發地便變回綠碼。

第一財經訪問了一名河南省村鎮銀行的存款人，他於12日中午乘坐火車從北京張家口趕到鄭州，準備到河南某村鎮銀行商討取款事宜。

當天下午約2時他從鄭州火車站出站時，健康碼仍是綠碼。當天下午約5時，他為了避免因疫情防控原因對自己造成不便，專程到鄭州的核酸監測點做核酸檢測，檢測結果還沒出，約半小時後他進入一家飯館用餐，在餐館門口掃碼突然發現健康碼轉紅。

其後鄭州市有關部門聯絡他，要求他返回河北或在當地強制隔離。這名存戶趕緊打電話報警，其後被帶到附近派出所。

13日早上，這名存戶的家人竟聯繫他，以家中有急事為由，希望他盡快返回。派出所也向他派發「定心丸」，指只要他回程，健康碼就可以由紅變綠，並稱是接到了相關通知。

這名存戶最終決定返回北京，因他當時持紅碼，正常情況下是不能登上火車。但他在有關工作人員引領下通過火車站的綠色通道，順利登上火車。

當晚他返到張家口後，健康碼變回綠碼。

中國河南省村鎮銀行存款人的健康碼莫名被轉紅碼，限制出入甚至可能要強制隔離，再次引發健康碼變成維穩工具的批評。

先前有陸媒報導，鄭州市12345（中國各地的政務服務便民熱線）工作人員承認，已接到多個來電指未出行或者無理由被河南省賦紅碼的情況，對於「紅碼」是否針對存款人，只稱具體情況並不瞭解，但經過查證是因大數據訊息庫出現問題，現在已將該情況上報政府，正在積極改進中。

鄭州 北京 火車站

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