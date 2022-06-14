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兩岸棋手蒙目隔空對弈 閩台青少年真人扮棋子

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
作為第十屆海峽青年節系列活動之一，兩岸青少年「交換視界」蒙目象棋公益邀請賽線上線下同步進行。中新社
作為第十屆海峽青年節系列活動之一，兩岸青少年「交換視界」蒙目象棋公益邀請賽線上線下同步進行。中新社

北京、天津、台北、高雄四地的4名明、盲棋手蒙上雙眼，連線福州主賽場進行口述，在福州晉安湖畔215平方公尺的超大棋盤上，志願者和在榕台灣青少年撐著有「車」「馬」「炮」字樣的油紙傘扮棋子，依棋手指令移動。

中新社報導，作為第十屆海峽青年節系列活動之一，兩岸青少年「交換視界」蒙目象棋公益邀請賽線上線下同步進行。這項賽事自2017年開始舉辦，已成為兩岸青少年以象棋為載體進行文化交融的公益品牌。

為順利舉辦此次賽事，福州小善公益服務中心和台北市象棋協會，4月初就提前開始招募兩岸棋手進行預熱選拔，吸引了兩岸300多名青少年報名。

大陸棋手來自北京大學、南開大學、浙江大學等75所院校，臺灣地區共33所院校棋手參加，包括台灣大學、淡江大學、逢甲大學、新北高中、仁愛小學等。

在福州工作的台灣青年李京機，撐著「象」字油紙傘，配合大螢幕上兩位蒙上雙眼的棋手在棋盤上移動。

兩位棋手均是視障者，分別是北京聯合大學的劉京邵和台灣東吳大學的金希。另一組棋手天津南開大學的範越、臺灣高雄的七段棋士郭勝文均是明眼人。

首次參與蒙目象棋賽的李京機表示，以前都是用手去控制棋子，這次自己當棋子挺好玩的，視障人士和明眼人一樣蒙上雙眼下棋，在平等狀態下比拼記憶力和心算能力，這種形式很新穎，透過參加此次比賽，兩岸象棋愛好者可以深入交流與學習。

傳承象棋文化、促進兩岸青年交流、增進殘健融合的新穎比賽形式引來眾多助力，台灣青年企業家李正能送來台灣美食補充能量。

大陸象棋大師謝靖、張強、党斐、王斌、柳大華和台灣棋手劉國華、葛振衣、趙奕帆、李思誼、彭柔安共同為海峽青年節活動加油。

先前82所大學學子，主動發起「誠信中國，文明對弈」倡議書，倡議杜絕使用象棋軟體作弊等一切失信行為，營造公平公正的比賽氛圍，誠信對弈，以棋會友。

兩岸青年撐著油紙傘，配合大螢幕上兩位蒙上雙眼的棋手在棋盤上移動。中新社
兩岸青年撐著油紙傘，配合大螢幕上兩位蒙上雙眼的棋手在棋盤上移動。中新社

青年 北京大學

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