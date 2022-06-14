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唐山誓師大會數百警察出擊 媒體喊冤稱掃黑成績佳

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
唐山展開半個月的社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，數百名武警和警察集合在市政府廣場。（163網）
唐山展開半個月的社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，數百名武警和警察集合在市政府廣場。（163網）

河北唐山市路北區燒烤店的暴力毆打女子事件後，引發大陸全網痛批唐山治安的敗壞，甚至懷疑警方與黑社會掛勾。唐山當地媒體則為唐山市喊冤稱，唐山去年曾展開五個月的打黑行動，綜合成績在全省名列前茅。

在暴力毆人事件後，唐山已宣布展開半個月的社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，並高規格的由市委書記和市長擔任雙指揮長，同時公布多條舉報地點與方式。唐山市公安局並召開誓師大會，上百輛警車和數百警員集合在市政府廣場，指揮官說，「我不管你們用什麼手段、我不管背後是誰，統統給我揪出來」。

澎湃新聞還引述當地媒體環渤海新聞網報導，今年1月7日，唐山市公安局舉行「燕趙—礪劍鑄盾2021」專項行動新聞發佈會，會中公布唐山市從2021年5月8日起，統籌全市公安力量集中5個月時間共破獲刑事案件5760起，抓獲犯罪嫌疑人5458人，綜合成績在全省名列前茅。尤其在掃黑除惡上，先後打掉涉惡團夥10個，抓獲犯罪嫌疑人45人。

報導稱，行動以來，省廳掛帳的治安亂點刑事警情下降27.8%，治安類警情下降34.6%等。

報導說，對這次的「雷霆風暴」專項行動，唐山市委、市政府相關部門要求，要充分聽取各方意見，切實解決群眾反映的突出問題，要提高工作實效，公布全市各接待地點及電話，全天候接受群眾的來電來信，接待來訪，落實「一人一方案」，確保舉報群眾人身安全，對於涉黑涉惡犯罪案件，要除惡務盡、徹查嚴懲。

不過有網友留言稱，「半個月時間能做什麼？半個月以後呢？」還有網友表示，唐山宣稱去年的掃黑除惡成績佳，為何還會出現這麼多起的暴力打人、惡意拘禁事件，顯見唐山的黑惡勢力早已深入各地。

唐山展開半個月的社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，唐山市政府召開誓師大會，上百輛警車和數百警員集合在市政府廣場。（河北衛視）
唐山展開半個月的社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，唐山市政府召開誓師大會，上百輛警車和數百警員集合在市政府廣場。（河北衛視）

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