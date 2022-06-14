河南村鎮銀行儲戶被「紅碼」 胡錫進：健康碼只用防疫

河南村鎮銀行出問題，防儲戶取錢儲戶健康碼均變成變紅。官媒《環球時報》特約評論員、前總編輯胡錫進十四日表示，健康碼只應用於純粹的防疫目的，任何情況下都不應被地方政府用於與防疫無關的其他社會治理目標。許多網友大聲叫好，稱「老胡中肯」、「老胡終於說了人話」。

胡錫進在微博上發表評論稱，「作為一名老媒體人，我想提醒，各地的健康碼只應用於純粹的防疫目的，在任何情況下都不應被地方政府用於與防疫無關的其他社會治理目標，這一規則各地務需堅守。如果有哪個地方為了其他目的通過調控健康碼阻止特定人員流動，這顯然違反相關防疫法規，也會損害健康碼的威信，損害公眾對防疫的支持。這對我們的整體社會治理是得不償失的」。

據鳳凰網，多家河南的村鎮銀行在4月份爆出儲戶存款提現困難。近日有外省民眾想前往河南取回存款，卻發現自己的健康碼變成了紅碼，寸步難行。四十萬個儲戶，涉及金額為四百億元人民幣。

從4月18號開始，多家河南的村鎮銀行曝出儲戶存款提現困難的問題，包括河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行等，總金額可能超過人民幣397億元（約新台幣1746.8億元）。

鳳凰網河南刊文指出，家住湖南婁底的艾女士12日搭乘高鐵到鄭州，目的是想取回她存在河南幾家村鎮銀行的錢。

艾女士到鄭州入住旅館沒多久，警察和防疫人員就前來登記訊息，她如實告知自己是來取錢的。沒過多久，艾女士發現自己的健康碼變成紅色。防疫人員表示要送她去隔離。

過程中，有監管機構的人員對艾女士表示：「給你轉成綠碼，你回家等消息。」家住深圳的小南也是河南那幾家村鎮銀行的儲戶，一共存了35萬。他近日發現自己的健康碼突然變紅，而且這個紅碼是由河南省賦予，廣東防疫部門表示沒有解除的權限。

家住深圳的小南也是河南那幾家村鎮銀行的儲戶，一共存了35萬。他近日發現自己的健康碼突然變紅，而且這個紅碼是由河南省賦予，廣東防疫部門表示沒有解除的權限。