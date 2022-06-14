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北京朝陽區通報家樂福等44家企業防疫不力

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
涉北京朝陽天堂酒吧的感染者已超228宗。（網易新聞網）
涉北京朝陽天堂酒吧的感染者已超228宗。（網易新聞網）

北京市朝陽區通報家樂福、和合谷等44家企業防疫不力情況，存在問題包括部分從業人員未按頻次要求落實核酸檢測、部分從業人員未規範佩戴口罩等。目前，朝陽區酒吧全部停業。

據「北京朝陽」微信公眾號消息，朝陽區市場防疫工作組和復工復產防控組對轄區內相關生產經營場所進行了檢查，發現家樂福、和合谷等44個場所未能嚴格落實各項疫情防控措施，對檢查情況進行公示，公示期為一個月。

這些場所涉及的問題包括部分從業人員未按頻次要求落實核酸檢測、部分從業人員未規範佩戴口罩、入口處未嚴格落實掃碼、從業人員體溫檢測記錄不全、未記錄經營場所消殺情況等。

根據北京衛健委網站公佈的數據，北京昨天新增42例本土確診病例和32例無症狀感染者，均曾到訪天堂超市酒吧。該酒吧疫情目前已累計報告228例感染者。北京官方昨天宣佈，將對全市酒吧等地下場所開展大排查。

天堂超市酒吧感染案擴大，短短幾天位於朝陽區三里屯天堂超市酒吧的感染者已超228宗，三里屯700餘戶餐飲企業已全部停止堂食，74家酒吧全部關停，文化及體育類培訓機構、棋牌室等場所也暫停營業，非涉疫的超市、便利店等則正常營業。

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