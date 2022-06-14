澳門前黑道教父崩牙駒也譴責唐山暴力打女人事件

大陸唐山暴力打女人事件引發大陸震撼，繼影星成龍發聲後，連多年來已低調行事的澳門前黑道教父「崩牙駒」也出聲要求洪門之人，遇到這樣不公的事情，要挺身而出。

10日凌晨的唐山打人事件發酵數天，已有上億網友看到打人視頻，眾人無不憤怒，紛紛發表最嚴厲的譴責。目前已有超過百名圈內明星紛紛為唐山事件發聲，包括成龍、徐克、韓紅、李冰冰等知名藝人。

騰訊新聞報導，曾經自己出資，拍攝過自傳電影「濠江風雲」的尹國駒（綽號崩牙駒），昨天也罕見發聲為受害者正義執言。他說，一定要嚴懲打人的罪犯，給受害者一個正義的交代。

崩牙駒稱：「好男不跟女鬥，可是唐山打人者卻對女人動手，不僅動手，而且還是群毆，採取如此暴烈手段毆打女性，完全泯滅人性」。

現年67歲、身為洪門會長的崩牙駒在2、30年前的澳門是喊水會結凍的人物，他曾經被「時代週刊」稱作「澳葡末期的教父」，是人盡皆知的14K頭目。不僅在澳門，甚至是在整個東南亞地區，無人不知，無人不曉，鼎盛時期，話語權甚至大過當時澳門總督的人物。

崩牙駒參與過幫派鬥毆，染指過無數血案，涉及放高利貸、洗錢、擁有軍火等，他最終在1998年被關押，服刑13年10個月後於2012年12月出獄。

報導稱，出獄後，崩牙駒變得非常低調，躲避媒體過著隱世的生活。沒有人能夠想到，曾經的大哥，如今竟為唐山事件受害者發聲，實在是活久見。

另外，唐山燒烤店打人事件發生後，大陸各地很多飯店都掛出了橫幅，打出「保護女性用餐」的標語。「美女請放心用餐、我們全程保護你」；「這裡不是唐山、在本店吃燒烤不用戴頭盔、穿防彈衣」；「店長身高183、體重200，能揍人也扛揍」；「喝酒別鬧事、別碰女店員、別打女客人、老闆當過兵」；湖北武漢一家餐廳在入店處的廣告看板稱「致進店女同胞，我們或許不是最美味，但一定給您最安全就餐環境，咱們老闆和廚師長都是退伍武警戰士」。