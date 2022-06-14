快訊

張晨光陸直播曾被罵哭　低調回台近況曝光

澳門前黑道教父崩牙駒也譴責唐山暴力打女人事件

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
許久未露面的澳門前黑道教父崩牙駒也為唐山打人事件發聲。（騰訊）
許久未露面的澳門前黑道教父崩牙駒也為唐山打人事件發聲。（騰訊）

大陸唐山暴力打女人事件引發大陸震撼，繼影星成龍發聲後，連多年來已低調行事的澳門前黑道教父「崩牙駒」也出聲要求洪門之人，遇到這樣不公的事情，要挺身而出。

10日凌晨的唐山打人事件發酵數天，已有上億網友看到打人視頻，眾人無不憤怒，紛紛發表最嚴厲的譴責。目前已有超過百名圈內明星紛紛為唐山事件發聲，包括成龍、徐克、韓紅、李冰冰等知名藝人。

騰訊新聞報導，曾經自己出資，拍攝過自傳電影「濠江風雲」的尹國駒（綽號崩牙駒），昨天也罕見發聲為受害者正義執言。他說，一定要嚴懲打人的罪犯，給受害者一個正義的交代。

崩牙駒稱：「好男不跟女鬥，可是唐山打人者卻對女人動手，不僅動手，而且還是群毆，採取如此暴烈手段毆打女性，完全泯滅人性」。

現年67歲、身為洪門會長的崩牙駒在2、30年前的澳門是喊水會結凍的人物，他曾經被「時代週刊」稱作「澳葡末期的教父」，是人盡皆知的14K頭目。不僅在澳門，甚至是在整個東南亞地區，無人不知，無人不曉，鼎盛時期，話語權甚至大過當時澳門總督的人物。

崩牙駒參與過幫派鬥毆，染指過無數血案，涉及放高利貸、洗錢、擁有軍火等，他最終在1998年被關押，服刑13年10個月後於2012年12月出獄。

報導稱，出獄後，崩牙駒變得非常低調，躲避媒體過著隱世的生活。沒有人能夠想到，曾經的大哥，如今竟為唐山事件受害者發聲，實在是活久見。

另外，唐山燒烤店打人事件發生後，大陸各地很多飯店都掛出了橫幅，打出「保護女性用餐」的標語。「美女請放心用餐、我們全程保護你」；「這裡不是唐山、在本店吃燒烤不用戴頭盔、穿防彈衣」；「店長身高183、體重200，能揍人也扛揍」；「喝酒別鬧事、別碰女店員、別打女客人、老闆當過兵」；湖北武漢一家餐廳在入店處的廣告看板稱「致進店女同胞，我們或許不是最美味，但一定給您最安全就餐環境，咱們老闆和廚師長都是退伍武警戰士」。

種種標語看得令人眼花撩亂，也有網友看了哭笑不得，有網友說「人被打時你們是什麼？怎麼三天後大家就成了大俠？」

唐山暴力毆打女子案後，大陸各地飯店都掛出橫幅和廣告招牌，保障女性客人用餐安全。（微信華州之家）
唐山暴力毆打女子案後，大陸各地飯店都掛出橫幅和廣告招牌，保障女性客人用餐安全。（微信華州之家）
唐山暴力毆打女子案後，大陸各地飯店都掛出橫幅和廣告招牌，保障女性客人用餐安全。（微信華州之家）
唐山暴力毆打女子案後，大陸各地飯店都掛出橫幅和廣告招牌，保障女性客人用餐安全。（微信華州之家）
唐山暴力毆打女子案後，大陸各地飯店都掛出橫幅和廣告招牌，保障女性客人用餐安全。（微信華州之家）
唐山暴力毆打女子案後，大陸各地飯店都掛出橫幅和廣告招牌，保障女性客人用餐安全。（微信華州之家）

澳門 血案

延伸閱讀

唐山打人案沒男人敢挺身而出 北京律師發文談背後司法困境

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山懲惡整治治安 開啟半個月「雷霆」行動

成龍怒大陸暴力事件男性無動於衷 官媒反批：好事之徒

相關新聞

唐山誓師大會數百警察出擊 媒體喊冤稱掃黑成績佳

河北唐山市路北區燒烤店的暴力毆打女子事件後，引發大陸全網痛批唐山治安的敗壞，甚至懷疑警方與黑社會掛勾。唐山當地媒體則為唐...

關鍵字搜尋「美味」竟出現韓國三級片 媽媽震驚莫名

用關鍵字「美味」搜尋，隨即彈出了一齣《美味姊姊》，她好奇下收看，原來是一齣韓國三級片，內裡情節大膽露骨，全是裸露及性愛畫面，該名媽媽震驚莫名，更怕小朋友不慎看到三級片，所以在網上發文提醒其他家長留意。《美味情緣》由吳啟華、林峯、陳慧珊及楊千嬅主演。

唐山事件後 警察赴消夜場站崗 網友：還吃得下去嗎？

10日凌晨發生在唐山燒烤店的暴力打人案，受傷最重的兩名女子傷勢一直未公開，有網友質疑其中一人已死亡。不過，官方表示，兩人...

陸青年回鄉 新知識推動山鄉蛻變

一條小溪穿村而過，十來戶農家依山而居……每到傍晚，儲傑與妻子劉慧都會帶著2歲多的兒子在村中散步，享受著一家三口的田園新生...

寧夏麻編技藝 助村民走向世界

寧夏南北長不到500公里，這是58歲的王秀蘭至今走過最遠的距離——從最南邊的西海固大山搬遷至最北邊的銀川平原。而得益於麻...

唐山打人案沒男人敢挺身而出 北京律師發文談背後司法困境

法學博士、牛津大學訪問學者、北京和昶律師事務所主任鄒佳銘發表《「竟無一人是男兒」背後的司法困境》，文章評論唐山燒烤店事件中，旁人見義勇為可能面對的司法困境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。