快訊

張晨光陸直播曾被罵哭　低調回台近況曝光

大陸新增127宗本土新冠病例 北京佔74宗

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
北京保全人員查看進入住宅小區人員的「健康寶」信息。（新華社照片）
北京保全人員查看進入住宅小區人員的「健康寶」信息。（新華社照片）

中國大陸過去一天新增127宗本土新冠病例，當中60宗為確診、67宗為無症狀感染。

據大陸國家衛健委網站，60宗本土確診病例中，北京有42宗，內蒙古15宗，上海3宗，包括2宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在內蒙古）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

67宗本土無症狀感染中，北京有32宗，上海14宗，內蒙古9宗，遼寧5宗，雲南3宗，四川2宗，江蘇1宗，浙江1宗。

大陸現有確診病例919宗（其中重症病例14宗）。

北京昨天新增七十四人染疫。北京「天堂超市」酒吧群組持續擴大，截至昨天下午三時，酒吧群組累計228人染疫。酒吧所在的朝陽區，展開連續3天的核酸檢測。

大陸國務院副總理孫春蘭周一（13日）在北京調研疫情防控工作時強調，要堅持「動態清零」總方針，突出防控重點，抓住關鍵環節，採取快速靈活、科學精準的綜合防控措施，進一步提高流調、轉運、隔離、管控等各環節處置的質量和效率，盡快控制住疫情，為黨的二十大勝利召開營造良好氛圍。

北京疫情陷膠着，北京市政府表示，本輪疫情處於快速發展階段，預計未來將從酒吧到訪人員及其密切接觸者中陸續發現續發病例，疫情擴散傳播風險較大。

上海確診者大部分在隔離管控中發現。上海市衞健委副主任趙丹丹表示，對於密切接觸者，採取「7天集中隔離+7天居家隔離」的措施，期間健康碼賦「紅碼」。集中隔離期間，每天進行一次核酸檢測，第7天對「人、物、環境」開展採樣檢測，結果均為陰性方可解除隔離。

內蒙古疫情則有所回落，感染者報告數量上看，本輪疫情或已出現拐點。

內蒙古 北京 疫情

延伸閱讀

孫春蘭考察北京防疫 仍強調「動態清零」

北京酒吧疫情持續 海淀278家遊藝場所停業

陸高考1193萬人報名創新高 上海因疫延期一個月

孫春蘭回防北京 天安門防疫暫封

相關新聞

唐山誓師大會數百警察出擊 媒體喊冤稱掃黑成績佳

河北唐山市路北區燒烤店的暴力毆打女子事件後，引發大陸全網痛批唐山治安的敗壞，甚至懷疑警方與黑社會掛勾。唐山當地媒體則為唐...

關鍵字搜尋「美味」竟出現韓國三級片 媽媽震驚莫名

用關鍵字「美味」搜尋，隨即彈出了一齣《美味姊姊》，她好奇下收看，原來是一齣韓國三級片，內裡情節大膽露骨，全是裸露及性愛畫面，該名媽媽震驚莫名，更怕小朋友不慎看到三級片，所以在網上發文提醒其他家長留意。《美味情緣》由吳啟華、林峯、陳慧珊及楊千嬅主演。

唐山事件後 警察赴消夜場站崗 網友：還吃得下去嗎？

10日凌晨發生在唐山燒烤店的暴力打人案，受傷最重的兩名女子傷勢一直未公開，有網友質疑其中一人已死亡。不過，官方表示，兩人...

陸青年回鄉 新知識推動山鄉蛻變

一條小溪穿村而過，十來戶農家依山而居……每到傍晚，儲傑與妻子劉慧都會帶著2歲多的兒子在村中散步，享受著一家三口的田園新生...

寧夏麻編技藝 助村民走向世界

寧夏南北長不到500公里，這是58歲的王秀蘭至今走過最遠的距離——從最南邊的西海固大山搬遷至最北邊的銀川平原。而得益於麻...

唐山打人案沒男人敢挺身而出 北京律師發文談背後司法困境

法學博士、牛津大學訪問學者、北京和昶律師事務所主任鄒佳銘發表《「竟無一人是男兒」背後的司法困境》，文章評論唐山燒烤店事件中，旁人見義勇為可能面對的司法困境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。