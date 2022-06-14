大陸新增127宗本土新冠病例 北京佔74宗

中國大陸過去一天新增127宗本土新冠病例，當中60宗為確診、67宗為無症狀感染。

據大陸國家衛健委網站，60宗本土確診病例中，北京有42宗，內蒙古15宗，上海3宗，包括2宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在內蒙古）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

67宗本土無症狀感染中，北京有32宗，上海14宗，內蒙古9宗，遼寧5宗，雲南3宗，四川2宗，江蘇1宗，浙江1宗。

大陸現有確診病例919宗（其中重症病例14宗）。

北京昨天新增七十四人染疫。北京「天堂超市」酒吧群組持續擴大，截至昨天下午三時，酒吧群組累計228人染疫。酒吧所在的朝陽區，展開連續3天的核酸檢測。

大陸國務院副總理孫春蘭周一（13日）在北京調研疫情防控工作時強調，要堅持「動態清零」總方針，突出防控重點，抓住關鍵環節，採取快速靈活、科學精準的綜合防控措施，進一步提高流調、轉運、隔離、管控等各環節處置的質量和效率，盡快控制住疫情，為黨的二十大勝利召開營造良好氛圍。

北京疫情陷膠着，北京市政府表示，本輪疫情處於快速發展階段，預計未來將從酒吧到訪人員及其密切接觸者中陸續發現續發病例，疫情擴散傳播風險較大。

上海確診者大部分在隔離管控中發現。上海市衞健委副主任趙丹丹表示，對於密切接觸者，採取「7天集中隔離+7天居家隔離」的措施，期間健康碼賦「紅碼」。集中隔離期間，每天進行一次核酸檢測，第7天對「人、物、環境」開展採樣檢測，結果均為陰性方可解除隔離。

內蒙古疫情則有所回落，感染者報告數量上看，本輪疫情或已出現拐點。