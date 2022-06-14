關鍵字搜尋「美味」竟出現韓國三級片 媽媽震驚莫名

近日有家長在討論區發帖，表示在myTV SUPER的收費服務myTV GOLD，搜尋林峯、吳啟華主演的電視劇《美味情緣》時，用關鍵字「美味」搜尋，隨即彈出了一齣《美味姊姊》，她好奇下收看，原來是一齣韓國三級片，內裡情節大膽露骨，全是裸露及性愛畫面，該名媽媽震驚莫名，更怕小朋友不慎看到三級片，所以在網上發文提醒其他家長留意。《美味情緣》由吳啟華、林峯、陳慧珊及楊千嬅主演。

家長用myTV Gold搜尋《美味情緣》，卻不慎彈出了《美味姊姊》。（影片截圖）該名家長用myTV GOLD，搜尋電視劇《美味情緣》，用關鍵字搜尋下出現了一套《美味姊姊》的韓國作品，演員是金敏志、泰秀、康宇及志研，片中1小時13分鐘，該劇列名有裸露鏡頭及成人情節，需要輸入密碼才可以收看，其實即是myTV GOLD的用戶密碼，片中開首已見女演員在沐浴，上身赤裸，之後就跟男星在床上翻雲覆雨，完事後另一情節，再重覆以上過程，全片大部分時間演員也沒有穿上衣服，畫面十分大膽露骨。

該名家長擔心，小朋友會不慎看到這些三級作品，最後在討論區發文提醒其他家長，可謂用心良苦。

《美味情緣》由吳啟華、林峯、陳慧珊及楊千嬅主演。（劇照）

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文章授權轉載自《香港01》