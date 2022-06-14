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唐山事件後 警察赴消夜場站崗 網友：還吃得下去嗎？

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
10日凌晨唐山燒烤店發生暴力打人事件後，大陸各地消夜場陸續有警方站崗。（微信截圖）
10日凌晨唐山燒烤店發生暴力打人事件後，大陸各地消夜場陸續有警方站崗。（微信截圖）

10日凌晨發生在唐山燒烤店的暴力打人案，受傷最重的兩名女子傷勢一直未公開，有網友質疑其中一人已死亡。不過，官方表示，兩人傷情穩定無生命危險。另，連日來，大陸各地警方在多處消夜場合加強巡邏甚至喊話「不能打女人」。

綜合陸媒報導，唐山燒烤店暴力攻擊事件造成4名女子被打傷，兩人重傷兩人輕傷，重傷的兩人最早被送進口腔科治療，研判可能顏面受損、牙齒被打斷。但因官方始終未公布兩人傷情，還有網友稱其中一人已被打死。

澎湃新聞報導，事發地的唐山市路北區婦聯工作人員表示，該案件中，絕對沒有受害者死亡。兩名受傷女子仍在當地某醫院接受治療，出入病房時需要借助輪椅。工作人員表示，婦聯後續還會對兩名傷者進行心理輔導。

唐人暴力毆人事件發生後，連日來各地公安展開夜間巡邏防控工作。在河南一處燒烤攤，顧客們正在用餐，有巡邏警察拿著大喇叭喊話：「文明喝酒，酒後不滋事，不打架，尤其不能打女人」！顧客一片讚揚聲，紛紛鼓掌歡呼。還有多處派有警察持盾牌等裝備到消夜場所站崗。

不過也有網友稱，「這陣仗有點過猶不及了」、「恐怕也帶給社會焦慮」、「他們那些人還吃得下去嗎？」

警察

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