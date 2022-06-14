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寧夏麻編技藝 助村民走向世界

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

寧夏南北長不到500公里，這是58歲的王秀蘭至今走過最遠的距離——從最南邊的西海固大山搬遷至最北邊的銀川平原。而得益於麻編這一非遺技藝，她的作品卻走出國門，走向世界。

新華社報導，呆萌小牛、灘羊寶寶、絲路駱駝……在寧夏回族自治區銀川市興慶區月牙湖鄉手工坊，這些帶有寧夏特色的動物穿著「麻製外衣」靜立在展台上，等待著有緣人購買。其中有不少出自王秀蘭之手。

「它們都是寧夏的寶貝，外國消費者喜歡，我也很高興。」她說，雖然自己沒出過寧夏，但作品出過國，感覺很驕傲。

王秀蘭所在的月牙湖鄉地處毛烏素沙漠與黃河交接處，村民多從寧夏南部山區搬遷而來。因為離城近，青壯勞力大多外出務工，可留守婦女、孤寡老人、殘疾人等卻因無一技之長，缺乏穩定收入來源。

五年前，在銀川市文化廣播電視局幫助下，鄉里建起了月牙湖手工坊。受下轄單位銀川美術館的委派，非遺麻編自治區級代表性傳承人張璟開始扎根月牙湖。「把傳承技藝、扶困增收當作一門藝術來做。」她說。

54歲的馬有雲曾因一場車禍右腿高位截肢，但他雙手靈活，能勾會編，在眾多殘疾學員中表現突出。「農忙時沒時間編，農閒時收入多一些，一年掙幾千塊零用錢很滿足，感覺自己還有點用。」他說，「現學現用，頭上這頂棕色帽子就是我自己編的。」

非遺傳承不能躺在檔案館裡，只有動起來貼近生活才能煥發更大生機。為此，張璟設計賀蘭山岩畫、灘羊寶寶等文化觀賞品，錢包、杯墊、手提袋等潮流實用品，讓麻製品年輕化、時尚化。

村民們的麻製品遠銷國外，也走進北上廣等一線城市，深受消費者青睞。在張璟看來，每一筆交易都是在幫助村民增收。經她設計，每個待售麻編作品的吊牌不是價格，而是一張印有村民簽名的笑臉照，這在素未謀面的消費者和村民間建立了一種情感聯結。

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