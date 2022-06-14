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陸青年回鄉 新知識推動山鄉蛻變

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
近年來，高速公路、鐵路的加快建設，大大縮短了安徽大別山革命老區與武漢、長三角地區的時間和路程，讓眾多青年選擇歸鄉發展。圖為在大別山北麓的安徽省六安市金安區毛坦廠鎮八角塘村，徐曉娜在荒山上種中草藥。（中新社）
近年來，高速公路、鐵路的加快建設，大大縮短了安徽大別山革命老區與武漢、長三角地區的時間和路程，讓眾多青年選擇歸鄉發展。圖為在大別山北麓的安徽省六安市金安區毛坦廠鎮八角塘村，徐曉娜在荒山上種中草藥。（中新社）

一條小溪穿村而過，十來戶農家依山而居……每到傍晚，儲傑與妻子劉慧都會帶著2歲多的兒子在村中散步，享受著一家三口的田園新生活。這座村莊位於大別山腹地的安徽省安慶市岳西縣巍嶺鄉夾河村。

中新社報導，2015年，22歲的儲傑大學畢業後從浙江回到岳西巍嶺，與哥哥儲磊一起創辦「金榜鄉村」項目，以自然村為載體，發展「民宿+」綜合旅遊，運營鄉村生活。「我想通過引入新理念，為家鄉帶來一些改變。」儲傑說。

安徽大別山革命老區包括安慶市、六安市等在內共19個縣（市、區）。近年來，隨著高速公路、鐵路的加快建設，大大縮短了老區與武漢、長三角地區的時間和路程，讓眾多青年選擇結伴歸鄉發展，用新知識推動山鄉之變。

「每年給每家農戶3000元（人民幣，下同）作為保底，實際的經營收益再五五分成。」儲傑介紹說，民宿都是村民自家房屋改造，統一攬客統一管理，採取村景一體化運營模式，讓遊客體驗純正的鄉野生活。

儲傑說，開業至今，共接待遊客3萬餘人次，年營業收入達100萬元，帶動周邊戶均增收1萬元以上。

據瞭解，自2013年起，岳西縣實施大學生回鄉工程，目前已經有500餘名青年歸巢。

在大別山北麓的六安市金安區毛坦廠鎮八角塘村，徐曉娜和張軍姐弟倆則在荒山上種起中草藥，在沙土堆裡找出致富良方。34歲的徐曉娜曾是一名執業藥師，擁有豐富的藥學知識。「將自身所學和農村資源結合利用，不僅能創業，還能讓大家增收。」徐曉娜介紹說，過去八角塘村的青年多以外出務工為主，人口老齡化嚴重，大量土地荒廢，多年無人打理。

2020年，他們在當地成立楠沐生態農業合作社，主要從事中藥材種植、加工及銷售。隨後，完成500餘畝金銀花苗種植及200畝中藥材玄參、亳菊等種植。截至目前，在姐弟倆的帶動下，當地200多名村民人均年增收2000多元。

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