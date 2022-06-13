唐山打人案沒男人敢挺身而出 北京律師發文談背後司法困境

法學博士、牛津大學訪問學者、北京和昶律師事務所主任鄒佳銘發表《「竟無一人是男兒」背後的司法困境》，文章評論唐山燒烤店事件中，旁人見義勇為可能面對的司法困境。

她認為，法律對大眾的行為有明顯的引導作用，但是，執法才是老百姓看得見的現實法律。司法實踐中對於正當防衛「必要性」的認定如果過於嚴苛，導致「誰死傷誰有理」誰「能鬧誰有理」，就會嚴重傷害老百姓樸素的正義觀。

河北唐山燒烤店群毆女子案震驚大陸，多名藝人紛紛發聲，成龍11日晚上在微博痛批事發時「全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷」。

導演徐克也藉成龍的微博帳號發聲，他在長文中批評，「作為一個中國人，在自己的法治國境之下，竟然出現這麼可怕的霸凌畫面及殘忍無比的虐打。幾個壯漢一起出手，每次出手都像要奪取對方性命般的暴襲，更讓人無法理解的是他們肆無忌憚的態度，這是甚麼時代？」

面對為什麼唐山燒烤店「竟無一人是男兒」的質問，鄒佳銘認為，掄起道德大棒說教很容易，因為人都沒有處在面對不平拔刀相助的場景中，才可以「義正詞嚴」。但是，真正見義勇為的人，必須自己承擔可能的後果。先不說自己被打傷，甚至致殘、致死的風險，網友所說的動手就認定「互毆」，確實是現實中存在的情況。

她指，如果因為對方一句冒犯的話，就大打出手；或者在對方調戲的情況下，為解氣把對方打殘，就把「保護」上升為「報復」，性質就完全變了，也不是法律所提倡的；造成嚴重後果的話，不能免除責任。現實中比較典型的案例還有：小偷入室盜竊，現場被抓住，房主為解氣，將小偷打成重傷，在法律上也會被認定為故意傷害罪。總言之，對方有錯在先，不意味著你可以為所欲為，所有人的行為都要在法律限定的範圍內。

她認為，見義勇為是法律提倡的行為。但是，法律同時要求見義勇為者在行動時，保持必要性，也就是以防止被害人和自己受到人身傷害為必要。只有在「沒有明顯超過必要限度，造成重大損害」的前提下，才構成正當防衛，不承擔刑事責任。法律對見義勇為之所以提出「必要性」要求，是為了防止不受節制的行為，引發私刑氾濫，這對所有人都是潛在的危險。

她稱，在雙方發生激烈打鬥，性命攸關的情形下，如果要求行為人保持如外人般的冷靜和克制，是勉為其難的。必須考慮具體的場景，還必須以保護見義勇為者和無過錯一方為原則。

她表示，法律對大眾的行為有明顯的引導作用，但是，執法才是老百姓看得見的現實法律。所以，要「男兒路見不平拔刀相助」，司法機關就要避免「英雄流血又流淚」的悲劇，放寬正當防衛中「必要性」的尺度，不要讓唐山女孩被打案的悲劇重演。

延伸閱讀：

唐山打人-有保護傘？疑犯被揭渾身案底 涉非法拘禁卻能逍遙法外

唐山打人-法律學者解析：能否頂格處理、何為惡勢力、如何救濟？

文章授權轉載自《香港01》