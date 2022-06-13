「唐山打人事件」來龍去脈：女性暴力再成焦點

中國唐山市女性遭暴力毆打的視頻6月10日上傳後，直至週一（6月13日），相關討論串持續佔據中國微博及百度熱搜，該事件在唐山掀起舉報潮、微博則有265個談論該議題的帳號因「挑唆性別對立」遭禁言。

另外也有討論聚焦在人性冷漠、網路暴力及女性歧視與暴力上，許多法律界及媒體專家及公眾人物都對此發表相關評論。

中國唐山打人繼涉案9人全部落網後，在偵查階段實施異地管轄，《中國新聞週刊》指出這並不常見，並引用法學專家說法稱，這意味著本案被視為重大敏感的複雜案件，涉事團伙被定性為惡勢力的可能性非常大。

新加坡《聯合早報》採訪北京航空航天大學公共管理學院教授任建明，他認為唐山這起案件大概是「涉黑涉惡」，部分涉案者過去有黑惡勢力犯罪情節，而最有可能提供保護傘的就是唐山當地公安部門；河北當局估計是基於這項判斷才選擇異地辦案。

中國官方則強調要「除惡務盡、徹查嚴懲」，似乎要將此案與黑道掛鉤，淡化女性暴力的焦點，有關性別暴力的討論亦受到打壓，微博宣佈禁言265個「挑唆性別對立等內容」的帳號。

淡化女性暴力討論

《中國數字時代》報導稱，有個別從性別視角分析這一事件的文章遭刪除，一種「只關乎善惡，無關乎性別」的聲音被廣泛傳播，似乎想要精準繞過「性別」並過濾「女權」這些敏感關鍵詞。

路透社將「唐山女性遭圍毆事件」與今年2月爆出江蘇徐州豐縣鐵鍊女事件相提並論稱，該事件同樣引發激起中國網友討論。CNN報導則稱，中國當局似乎想把焦點從性別暴力移開，並稱這是一起涉及當地黑幫的獨立事件，這是因為北京一直將女權議題視為禁忌，特別是他們認為女權主義者是來自海外煽動或顛覆國家的勢力。

《中國婦女報》在「唐山女性遭圍毆事件」後發表評論稱：「如此猖狂，置法律於何地？如此暴力，恐怕不止女性缺少安全感，普通居民都會感到自危！」並希望當地司法機構讓包括女性在內的廣大群眾感受到公平正義，對社會安全度有更強的信賴感。

在唐山燒烤店打人事件後，中國當地又湧現多起實名舉報，唐山警方週日（12日）分別針對其中兩件進行通報並抓獲6人，兩件舉報是涉勒索蛋糕店及酒吧非法拘禁案。

當地官媒報導稱，自6月12日起，唐山在全市開展夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，當天唐山市在唐山抗震紀念碑廣場召開部署大會。並指即日起展開為期半個月的夏季社會治安整治，整治內容包含打架鬥毆、尋釁滋事、故意傷害、侮辱婦女等違法犯罪行為。

舉報人遭網暴對待

根據《澎湃新聞》報導，社交平台6月12日，流傳出《涉事燒烤店老闆娘發聲》的視頻。自稱唐山涉事燒烤店店主的女子在視頻中指出，當天幾名女子遭毆打時，她有請其他人報警，而打人的那夥人威脅他，且未結帳就離開。她表示自己也是受害者，卻被網友們網暴，並說「我已經要瘋了」。

對此，《人民網》評論稱，網暴無辜者是打錯了靶子，並「奉勸那些動輒網暴他人的人，動輒嘲笑他人的人，動輒譏諷他人的人，不要做事後諸葛亮，不要輕易揮舞道德的大棒，不要傷了原本善良的心」。

《中國新聞網》則指出，絕不能讓對受害者的無端臆測和指責模糊事情的焦點，更不能讓這種極個別的言論對受害者造成二次傷害。

社會冷漠？

也有輿論指向人性冷漠，批評現場數名男性旁觀者在女性遭毆打時未出面阻止，並稱這是人與人之間冷漠與黑暗的一面。影星成龍週六（11日）也在微博表示，「我真的要氣死了，一晚上都睡不著，尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷，這樣的事情怎麼可以發生在我們國家？」

中國浙江靖霖律師事務所專職律師何秀珍在微信公眾號《冰川思享號》發表了「唐山打人事件，旁觀者挺身而出的三種後果」一文，並指出，若有人出面可能被打傷，醫藥費沒有著落，又或是若將施暴者打傷則會面臨索賠，甚至可能面臨刑責。因此他認為「不要鼓勵普通人去做出無謂的犧牲」。

（綜合報導）

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