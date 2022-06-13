上海外國語大學一男生向女生咖啡杯裡投放異物 女生嚇壞報案

上海外國語大學官方微博發布通告稱，2022年6月12日中午，一名女學生在圖書館自習時，咖啡杯被男學生尹某某投放異物。12日下午，涉事學生已被公安機關帶走調查。

上外稱，學校高度重視此事件，已成立工作專班負責協助公安機關調查，一經查實，將依法依規嚴肅處理。

另據中國青年網視頻號「青蜂俠Bee」6月13日的報導，6月12日，當事女生出去就餐回來後，嚐到咖啡杯裡的東西「味道很怪」，就沒有吞下，然後到保衛處查看監控，發現是尹某某往她杯裡投放了異物。她稱，尹某某她還認識，出於害怕的心理，於是報案。尹某某已被公安機關帶走調查。

該女生察覺異樣後沒有吞下咖啡，去保衛處查看監控發現，是一男生所為。網友稱，男生與自己是同學關係，此前無過節。

另據掌聞視訊，涉事男學生已被公安機關帶走調查。有網友扒出涉事學生是2019年山東省保送學生。尹某某還曾代表上海外國語大學2019級全體軍訓新生髮言，透露自己的外祖父是一名抗美援朝的軍人，稱自己是「在軍隊故事的潛移默化中」成長起來的。

不少網友在微博留言，「這種行為太惡劣了，希望警方儘快查明真相」、「到底是有多深的怨恨？」、「小小年紀就會這種下做的手段，成績好有什麼用？」