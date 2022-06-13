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唐山非法拘禁案和打砸蛋糕店案 6嫌犯被拘捕

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸警方昨天拘捕唐山燒烤店暴徒毆女案九人，其中三人為江蘇涉黑「天安社」成員。（推特照片）
大陸警方昨天拘捕唐山燒烤店暴徒毆女案九人，其中三人為江蘇涉黑「天安社」成員。（推特照片）

唐山暴徒毆女案，震驚全大陸，在大陸公安部親自指揮下，一天半之內拘捕九人後；有關唐山的「涉黑社會」案件，如雪花般爆出，網友紛紛實名制舉報案件。大陸河北警方昨天深夜通報，已拘捕了涉及唐山非法拘禁和打砸蛋糕店兩起案件的六名嫌犯。

據大陸央視新聞，唐山市豐南區公安局昨晚（12日）在微博上通報，打砸蛋糕店案兩名主要犯罪嫌疑人已被抓獲歸案。河北灤州市公安局當晚也通報，非法拘禁案四名犯罪嫌疑人已被抓獲。

這兩起案件都由網友揭露並實名制舉報。在打砸蛋糕店案方面，大陸網友申訴自己被敲詐勒索、威脅恐嚇，蛋糕店被暴力打砸。另一個酒吧駐唱張女士則指稱，包括朱姓和楊姓嫌犯在內的人士，在唐山市路北區某酒吧對網友及同事毆打併非法拘禁長達16小時。

唐山市昨天下午也召開夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動動員部署大會，中共唐山市委、市政府決定，從即日起開展為期半個月的夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，把打擊鋒芒對準群眾反映強烈、社會影響惡劣的犯罪活動，出重拳，用重典，懲惡務盡，絕不手軟，以雷霆萬鈞之勢盡銳出戰、決戰決勝。

據悉，由於網友報料太多，有網友在微博稱，12日晚上的抖音，已成為「實名制舉報大會」，唐山涉黑社會案件太多。

公安

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