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人間悲歌！巨型樓板掉落 10歲男童遭砸中壓爛慘死 母抱殘軀痛哭

香港01／ 香港01記者布萊恩／報導
10歲男童遭爛尾樓樓板砸中壓爛慘死，母親抱着男童殘缺的身軀痛哭。圖／上海熱線要聞
10歲男童遭爛尾樓樓板砸中壓爛慘死，母親抱着男童殘缺的身軀痛哭。圖／上海熱線要聞

這樣「天降橫禍」，叫家長如何接受？大陸江蘇沭陽韓山鎮日前發生嚴重工業意外，1棟爛尾樓的樓板突然墜落，正在下方的10歲男童遭砸中，身體遭壓爛慘死，男童母親趕來，抱着殘驅崩潰嚎哭，情況令人心酸。

喪子的母親事後哭訴經過，批評爛尾樓周圍沒有圍欄、警示牌等安全措施，期望能追究相關人員刑事責任及賠償。惟有律師表示，除了爛尾樓開發商，家長亦要承擔責任。

「不能想，每天想起來我都接受不了這個現實」。男童母親向大陸傳媒憶述，6月4日事發當天下午，其10歲兒子與朋友一起出去玩，她則在家包餃子。詎料一會兒後，同社區孩子急忙跑來指着旁邊施工工地，稱發生了事故，而她與兒子從此天人永隔，「我過去的時候，我兒子被壓在樓板下面，八九個過來幫忙的鄰居都沒能搬起那塊樓板。等孩子送到醫院時已經不行了」。

根據現場影片，樓板是從臨近道路的1幢兩層高的建築上墜落，周圍房屋尚未交付，還有鋼筋裸露在外，亦有一排未有蓋頂的房屋，而現場未設置警戒線或安全警示，人們可隨意進入工地。

目前鎮政府及公安部門已介入調查。死者母親批評，該爛尾樓周圍沒有設置圍欄、警示牌等安全措施，房屋的支撐板都被拿掉，本已十分危險，促請追究相關人刑事責任及賠償，「你那樓板要是好好的（沒被拆掉）蓋好了，你那樓板會倒塌下來嗎？我小孩又不是跑到你房子裏面去玩、去跳。那裏畢竟是路，再說那是小孩也不是大人（沒有那麼大的力氣）」。

不過大陸傳媒引述律師指出，除了「爛尾樓」開發商，家長也應承擔相應責任。他解釋，家長對未成年子女有看管照顧、保障其人身安全義務，「由於家長的疏忽，孩子遇到危險時未能得到及時救助，最後造成孩子的死亡，家長作為法家醫護人應當承擔相應責任」；至於開發商，由於沒有採取防護措施，導致孩子被「爛尾樓」脫落物掩埋致死，未盡安全保障義務，故須承擔責任。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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